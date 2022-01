Microids signe deux nouveaux jeux Hercule Poirot

« Les œuvres d’Agatha Christie sont intemporelles, elles parviennent à captiver les férus d’enquêtes toutes générations confondues. Nous avons hâte de dévoiler le projet sur lequel nous allons travailler » David Chomard, Directeur de Microids Studio Lyon.

« Un siècle après la publication des premiers romans de mon arrière-grand-mère, c’est formidable de voir que des gens du monde entier se passionnent toujours pour ses histoires et ses personnages, et ce sur une grande variété de supports, y compris les jeux vidéo. Nous sommes heureux de collaborer à nouveau avec les équipes de Microids et nous avons hâte de développer ces deux jeux Hercule Poirot ».

Bleu, blanc, rouge, ce sont les bureaux français de Microids arrivés à Lyon l’année dernière qui se chargeront du jeu. C’est suite aux deux précédentes collaborations fructueuses que les deux compagnies ont voulu renouveler leur accord. En effet, « Agatha Christie: The ABC Murder » exclusivité Nintendo DS en 2009 et « Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases » en 2021.James Prichard, CEO d’Agatha Christie Limited et petit-fils d’Agatha Christie, se réjouit de cette signature:Rappelons que les romans de la célèbre auteure ont déjà connu d’autres adaptations en jeux vidéo, avec par exemple « Crime de l’Orient Express » exclusivité PC de fin 2006 et “Devinez Qui?” sorti sur PC fin 2005 et porté sur Wii fin 2007. Tous étaient développés par AWE Games et édité par The Adventure Company.Nous n'avons pour le moment pas de date communiquée pour la sortie officielle des deux nouveaux opus, mais Microids promet de se plonger dans l’univers du détective Hercule Poirot à travers un classique revisité et une aventure totalement inédite.