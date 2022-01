[Eco de la semaine] Nintendo et la justice, Konami gagne le jackpot avec les NFT et ventes de consoles en France en 2021

Nintendo menace officiellement d’attaquer en justice un site pirate

Galerie images 17/01/2022

“Les faux sites utilisent illégalement le logo de notre société, font croire qu'ils sont gérés par notre société et affichent nos produits, notamment la Nintendo Switch, comme s'ils pouvaient être achetés à un prix fortement réduit. Si vous achetez des produits sur les faux sites web, vous pouvez être victime d'une fraude, telle que l'acquisition non autorisée de vos informations personnelles. Nous demandons à nos clients de faire attention à ne pas confondre ce site web avec le nôtre et d'éviter d'acheter des produits sur de faux sites web.”

Konami empoche le jackpot avec les NFT

Galerie images 17/01/2022

Bilan 2021 : Nintendo encore en tête des ventes en France

Galerie images 17/01/2022

En bref cette semaine:

Galerie images 17/01/2022

Si Nintendo n’aime pas une chose, c’est bien les sites de ROMs. Mais il serait futile de penser que Big N ne s’arrête qu’à ces sites pirates, bien au contraire. Ainsi, la firme japonaise met en garde contre de faux sites se faisant passer pour l’officiel, représentant sa page d’accueil et vendant des produits contrefaits et frauduleux.L’entreprise a averti les joueurs qu’elle a repéré au moins un faux site (pour le moment) et indique se préparer être attentive pour signaler aux autorités compétentes en la matière l'apparition d'autres sites pirates. Au sujet du site aujourd'hui découvert par la société, elle s'engage à agir à l’encontre de celui-ci. Une déclaration officielle a par ailleurs été faite sur le site japonais de la firme.Il y a peu, Konami s’est lancé dans les NFT et cela a fortement rapporté à la firme nippone. En lançant une édition anniversaire pour les 35 ans de la mythique série de jeux, Castlevania (avec une série de NFT), Konami a généré plus de 158 000 dollars, soit concrètement près de 138 000 euros de bénéfices obtenus.Alors que la plupart de ses licences se sont toutes éteintes ou sont mal en point (Metal Gear, PES devenu eFootball ou même Castlevania), Konami engrange ainsi d’importants bénéfices. A partir de ces licences mortes, Konami s’apprêterait de ce fait à regagner en notoriété. La prochaine de ces licences pourrait d'ailleurs être Metal Gear, qui s’apprête elle aussi à fêter ses 35 ans prochainement.Tout comme c’est le cas au Japon, Nintendo s’impose à la tête du classement des ventes de consoles en un an dans le pays. Avec 1 231 000 consoles vendues au cours de l’année, soit un total de 6 millions de consoles vendues depuis le lancement de la console en 2017, la console hybride surclasse toute concurrence. Elle est suivie par la PS5 (600 000 ventes) et les Xbox Series (214 000 ventes).Ludostrie révèle également que la console de Nintendo domine plus de 57% des parts du marché des consoles jeux vidéo en 2021. Néanmoins, la Switch accuse une légère baisse de ses ventes, de l’ordre de 15% sur un an.- Pour débuter l’année 2022, Nintendo domine déjà le classement des meilleures ventes de jeux pour la première semaine de l’année 2022. Mario Kart 8 Deluxe, Mario Party Superstars, Animal Crossing: New Horizons, Pokémon Diamant Étincelant et enfin Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5).- En Suisse aussi, Nintendo est maître du jeu à l'entame de la nouvelle année. Mario Kart 8 Deluxe s’impose de ce fait à la première place, suivi par FIFA 22, Mario Party Superstars, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante et Minecraft.- Enfin au Japon également, Nintendo domine comme à son habitude. Mario Party Superstars est en tête (45 874 ventes), suivi de Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante (41 354 ventes), Mario Kart 8 Deluxe (32 232 ventes), Super Smash Bros. Ultimate (32 195 ventes) et Minecraft Switch (22 110 ventes). Pour ce qui est des ventes de consoles, la Switch OLED est en tête (79 217 ventes), la Switch classique (40 251 ventes) et la Switch Lite (29 222 ventes).- Après Fortnite, c’est au tour de PUBG d’engager des procédures judiciaires à l’encontre d’Apple et Google. Toutefois, le motif et les aspirations de Krafton sont très différentes de celles affichées par Epic Games puisque le studio sud-corréen accuse Apple et Google d’avoir laissé se multiplier les clones de PUBG et d’en faire aujourd’hui la promotion.