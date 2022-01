France : la Switch va battre le record de vente de la Wii

La Nintendo Switch se vend bien. Merci pour elle. C'est en somme ce que nous pourrions retenir des performances de la console hybride aux quatre coins du monde. En France, comme ailleurs, la console continue de s'imposer face à ses concurrentes.C'est une fois de plus auprès du Figaro que Nintendo France a communiqué les premiers détails sur les performances 2021 de sa console.Philippe Lavoué, le directeur général de Nintendo France, annonce un total des ventes de la Switch à plus de 6,1 millions d'exemplaires. Elle dépasse ainsi les 6 millions d'exemplaires de la PlayStation 4 mais surtout elle se rapproche du record de la vente pour une console de salon, établie par la Wii il y a plus de dix ans : 6,3 millions d'exemplaires."Elle dépassera les scores de la Wii d'ici le printemps, et non visons un total de 7 millions de ventes d'ici la fin 2022. Ce serait une performance historique" précise Philippe Lavoué au quotidien. Nous ne pouvons qu'être d'accord avec lui.A noter que la Nintendo DS peut dormir sur ses deux oreilles : avec ses 12 millions de consoles vendues, la portable reste la console la plus vendue en France.Sur 2021, la Switch se vend donc à 1,3 million d'exemplaires, une très belle année, juste derrière les 1,4 millions de ventes de 2020. Le confinement et Animal Crossing avaient alors été particulièrement propices à Nintendo.Dans le détail, c'est la Nintendo Lite qui s'est vendue le plus avec 943 000 ventes, principalement à des enfants et un public féminin, devant la Switch classique et le modèle OLED. Ce dernier modèle étant plutôt acheté par des jeunes hommes révèle M. Lavoué. Sur le modèle OLED, la crise des semi-conducteurs continuent de compliqué la production et les stocks de console. Une situation encore floue sur laquelle Nintendo France n'a pas davantage de visibilité pour les mois à venir.Côté jeux, c'est Pokémon Diamant Étincelant et Perle Brillante qui sont les jeux les plus vendus sur la console avec 700 000 exemplaires. Ils sont d'ailleurs les 2e jeux les plus vendus en 2021 en France, derrière l'indétrônable FIFA 22. D'après Nintendo, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario 3D World + Bowser's Fury et Animal Crossing: New Horizons complètent le classement des jeux les plus vendus en physique.L'objectif désormais, d'après le directeur général de Nintendo France, est d'inciter les possesseurs historiques à renouveler leur matériel et les familles à s'équiper d'une deuxième voire d'une troisième console. Nous leur souhaitons bonne chance.Source : Le Figaro