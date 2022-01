Le Nintendo eShop sera en maintenance le 19 janvier 2022

Les nouveautés sur Switch sont nombreuses et le Nintendo eShop sera la pierre angulaire pour tous ceux souhaitant mettre la main sur les versions dématérialisées des titres.Après quelques difficultés lors des fêtes de fin d'année, Nintendo peaufine donc les performances de son outil et a annoncé prévoir une courte maintenance de l'eShop dans quelques jours.Le 19 janvier 2022, entre 6h45 et 9h15, heure de Paris, le Nintendo eShop sera indisponible.Difficile de dire ce que cache une maintenance du genre. Des fois, il s'agit juste de faire du nettoyage ou de déployer des changements esthétiques. Cela peut aussi préfigurer l'arrivée de nouveautés plus importantes, mais cela est très peu probable dans le cas présent.