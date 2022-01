Les jeux les plus vendus au Japon en 2021 : la Nintendo Switch fait le plein

L'année 2021 a été, une fois de plus, réussie pour la Nintendo Switch avec la sortie d'un jeu Monster Hunter et notamment de jeux Pokémon. Le classement des meilleures ventes de l'année 2021 publié le magazine Famitsu nous le démontre une nouvelle fois.Les choses sont simples, toutes consoles confondues, les 10 premières du classement sont occupées par une seule console : la Nintendo Switch. C'est tout simplement la 1ère fois qu'une seule console monopolise l'intégralité du classement des jeux les plus vendus de l'année.Mais quel est donc le jeu le plus vendu en 2021 au Japon ? Il s'agit non pas de Pokémon Diamant Etincellent et Perle Brillante mais de Monster Hunter Rise !Voici dans le détail les 10 jeux les plus vendus en 2021 :1. Monster Hunter Rise (Switch) – 2 350 693 exemplaires2. Pokemon Diamant Etincellent et Pokémon Perle Brillante (Switch) – 2 313 115 exemplaires3. Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Switch) – 1 266 477 exemplaires (2 499 500 en tout)4. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Switch) – 971 418 exemplaires5. Ring Fit Adventure (Switch) – 904 685 exemplaires (2 991 690 en tout)6. Mario Kart 8 Deluxe (Switch) – 815 174 (4 272 357 en tout)7. Minecraft (Switch) – 708 670 exemplaires (2 411 591 en tout)8. Animal Crossing: New Horizons (Switch) – 704 134 exemplaires (7 082 237 en tout)9. Mario Party Superstars (Switch) – 628 538 exemplaires10. Super Smash Bros. Ultimate (Switch) – 610 964 exemplaires (4 624 138 en tout)La bataille a donc été très serré entre Monster Hunter Rise et Pokémon qui a failli dépasser le jeu de Capcom sur la ligne finale !A noter que Mario Kart 8 Deluxe est présent dans le top 10 des jeux les plus vendus depuis déjà 5 ans et la sortie de la Nintendo Switch. Un record qui devrait calmer les ardeurs de ceux qui s'attendent à un nouvel épisode cette année.Du côté des consoles les plus vendues. Il n'y a pas photo : la famille Nintendo Switch, et notamment son nouveau modèle OLED, a tout écrasé. Elle est la seule console à s'être vendue à plus d'un million d'exemplaires en 2021.1. Switch – 5 579 127 ventes, 22 919 501 en tout2. PlayStation 5 – 968 185 ventes, 1 223 335 en tout3. PlayStation 4 – 104 054 ventes 9,394,9444. Xbox Series X | S – 97 234 ventes, 128 658 en tout5. 3DS – 28 540 ventes, 24 586 448 en toutEn 2022, la fin espérée de la rupture des composants électroniques devraient permettre à la PlayStation 5 de se faire un peu plus présente en rayon. De quoi relancer la compétition avec la console de Nintendo qui aura encore quelques flèches à son arc.