Ocean's heart: cette lettre d'amour à Zelda arrive bientôt sur Switch!

Ocean's Heart - Nintendo Switch Reveal Trailer 14/01/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

"Il vous attire donc hors des sentiers battus en vous proposant de nombreuses zones cachées qui laissent entrevoir des histoires et cachent de nouveaux monstres et trésors [...]" Max MRAZ

Si vous êtes fan de la série de jeu Zelda, tenez vous prêts à découvrir cette aventure épique sur fond de piraterie très fortement inspirée par la licence. Nordcurrent a annoncé la sortie sur Nintendo Switch le 10 février avec la mise en ligne de sa bande-annonce :Vous incarnez une jeune aventurière du nom de Tilia qui part à la recherche de son père kidnappé par le pirate Barbe Noire.Vous devez parcourir un archipel aux nombreux secrets. Sur votre chemin vous affrontez divers dangers locaux (plantes dangereuses, golems etc...), des ennemis et des boss. L'aventure est ponctuée de combats, d'explorations et de crafting.En parallèle de votre quête principale vous pouvez décider de faire des quêtes secondaire ce qui vient encore enrichir votre aventure.Vous ne serez pas dépaysé par le gameplay en déplacement vertical avec vue du dessus en pixel-art qui reste très fidèle aux classiques du genre. Vous pourrez également trouver sur votre chemin divers objets vous permettant d'améliorer vos équipements ou de faire vos propres potions.Une inspiration de Zelda assumée que le développeur décrit lui-même sur son compte Twitter de "2D Zeldalike". L'arrivée d'Ocean's Heart sur Nintendo apparaît comme une évidence et nous devrons patienter encore quelques semaines pour pouvoir plonger dans cette aventure au parfum de nostalgie.