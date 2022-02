Test de Ocean’s heart : l’hommage à The Legend of Zelda

Et une bouteille de rhum !

À l’abordage !

Au rang des petits soucis, les contrôles sont délicats. En effet, la touche pour la roulade est la même que celle pour interagir avec un objet ou un PNJ. Or le jeu manque de précision de ce côté-là : il faudra bien se placer, à côté ou en face d’un personnage ou objet ou mécanisme pour interagir avec et non rouler plus loin (et de préférence hors du décor, histoire d’ajouter « mort bête » à votre palmarès vidéoludique).





Outre ce petit souci, le jeu est parfaitement plaisant et très maniable. Comme dans tout bon Zelda-like qui se respecte, Tilia est munie d’une épée pour pourfendre ses ennemis, peut esquiver en faisant une roulade, donc, et pousser ou tirer des blocs pour se frayer un passage dans les donjons. Quelques énigmes environnementales sont bien entendu présentes, passage obligé de ce type de A-RPG.

Oui, l’histoire est classique : vous incarnez Tilia, une jeune femme dont le père tient la taverne du village. Alors qu’il vous demande d’aller chercher du rhum dans sa cachette secrète, l’île est attaquée par un groupe de pirates. Votre meilleure amie est capturée et votre père décide de prendre un navire et d’aller la récupérer. Manque de chance : six mois plus tard, vous êtes toujours sans nouvelles. Ni une ni deux (mais six, comme les mois écoulés), vous embarquez dans le premier bateau pour essayer de retrouver leurs traces. À vous de débusquer les pirates derrière toute cette histoire et surtout d’explorer le monde !Comme tout bon Zelda-like, Ocean’s heart se dote d’une carte relativement grande, explorable à l’envie. Vous y trouverez des ennemis à vaincre, des quêtes annexes à résoudre, et des artefacts à trouver. Si certaines quêtes peuvent être redondantes, d’autres approfondissent l’univers. Le tout est mâtiné d’humour, même si certaines blagues sont particulièrement douteuses, dues au fait que Tilia est une femme. On vous laisse imaginer la suite…Et bien matelot, vous n’êtes pas encore prêt ? Pourtant il va falloir vous équiper. Épée et armures sont améliorables en boutique, carte dans le sac à dos. Et c’est parti ! Malgré une carte très sommaire et l’impossibilité de « suivre une quête » dans le menu, vous laissant totalement libre de vos mouvements (et de vous perdre), Ocean’s heart propose une aventure vaste.Le titre reste, tout du long, un hommage à Zelda sans réussir à passer au-dessus de ce statut. Il ne sera pas rare de s’exclamer « oh comme dans Minish Cap » ou d’avoir l’impression d’y être. Ce statut est cependant complètement assumé. On regrettera juste une trop grande facilité : étant donné la possibilité de voyager dans toute la map ou dans une grande partie, vous finissez par être plus puissant que ce que le jeu attend de vous, baissant d’autant la difficulté du jeu.