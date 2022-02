Test de Re:Turn 2 Runaway, faut-il rater le train ?

Le train en T

Re:Turn 2 - Runaway - Animated Trailer 13/02/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les événements du titre se déroulent immédiatement après la fin du premier opus. Il est grandement recommandé de l'avoir fait sous peine de passer à côté de beaucoup de clins d'œil ou détails liés au scénario.Le jeu commence après un bref résumé de quelques éléments marquants du premier titre. Nous voilà à l'arrière d'un train (celui du premier épisode), avec Sen. Non loin, un monstre nous pourchasse et il ne reste plus qu’une porte à forcer pour échapper à l’enfer. Mais afin d’ouvrir ladite porte, il faut trouver un objet solide pour forcer le verrou. Il va falloir remonter le train en évitant le monstre qui rôde et trouver l'outil adéquat.Quelques wagons plus tard nous croisons la bête, humanoïde difforme avec une énorme gueule qui fait vibrer la manette fort quand il se met à hurler. Le ton est donné, on apprend via un tutoriel qu’il est possible de faire une roulade pour l’ éviter. Pour cela, il faut respecter un certain timing en appuyant sur ZR.En théorie c’est possible, mais dans les faits, s’il remarque notre présence, c’est très dur de lui échapper et le côté aléatoire de ses pérégrinations rend les phases de cache-cache plus décevantes qu’horrifiques, mais nous y reviendrons plus tard.Outre l’horreur, c’est avant tout un jeu de puzzle en défilement horizontal. La fouille est essentielle et chaque recoin peut cacher un élément qui permet d’avancer dans l’aventure. Il est nécessaire d’apprendre à utiliser sa lampe, savoir éteindre sa lumière au bon moment pour se faire discret et éviter les ennemis qui rôdent. Plus tard dans l’aventure, nous devrons penser à passer en mode ultraviolet pour repérer les éléments qui se cachent dans le décor.Les énigmes demandent souvent de faire attention à l'environnement. On peut par exemple trouver un numéro écrit sur un objet ou un dessin au mur qui donne un indice supplémentaire. Dans l'ensemble c’est réussi. Mais elles peuvent être à certains moments frustrantes si on ne comprend pas la logique qui se cache derrière. On aurait aimé un indice ou dialogue alternatif après quelques minutes de recherche pour aider à la compréhension.Néanmoins le jeu est prenant et la narration fait vraiment son travail. Elle donne envie de savoir ce qu'il va se passer et on est très vite impliqué sur le destin de Saki. Les points de lumière offrent un léger réconfort et les bougies font office de points de sauvegarde, offrant un total de dix emplacements.Notre test a révélé que certains de ces points de sauvegarde font planter le jeu et empêchent de faire le moindre mouvement après le temps de chargement. Malgré nos tentatives, comme recharger la sauvegarde ou désinstaller puis réinstaller le jeu, rien n’y fait. Les données sont corrompues.Il semblerait cependant qu’un patch ait été déployé depuis, mais on reste prudent. Si vous avez eu le souci, on vous invite à le mentionner dans la partie commentaire.C’est un véritable problème car cette zone de sauvegarde est toujours accompagnée d'un monstre qui erre dans les wagons adjacents. S'il vous repère, vous avez très peu de chance de survivre.Il y a bien des endroits où se cacher, mais vous devez mettre assez de distance pour ne pas qu'il vous débusque. De plus, il court vite et peu importe l'écart que vous mettez entre vous, il se retrouve téléporté non loin quand vous changez de pièce.D’autre part, après chaque mort, il faut charger une sauvegarde et il est impossible de prévoir l’emplacement du monstre avant de tomber dessus. Le danger est sur la droite au premier chargement, puis deux minutes plus tard, en chargeant la même sauvegarde, il se retrouve à gauche.En temps normal, ça ne dérange pas, ça fait partie du genre “horreur” d'être surpris. Mais si vous avez eu le malheur de mettre toutes vos sauvegardes au même point et que vous vous arrêtez à la bougie qui fait planter le jeu, vous n'avez plus qu'à tout recommencer. En somme, c’est peut être la partie la plus terrifiante du jeu.Le jeu dispose d’une patte graphique agréable, en pixel art, suffisamment travaillée pour ressentir le malaise lié aux différents lieux que comprend le titre.Les personnages ont suffisamment de détails sur eux pour pouvoir être identifiés facilement, notamment quand ils s'affichent dans un style beaucoup plus manga, lors des dialogues et des cinématiques.Si vous vous posez la question: non, le jeu ne fait pas peur. Il y a bien une tension quand le danger guette mais ça ne va jamais très loin. La véritable force du titre se trouve dans sa narration. L'histoire est bien rythmée, il y a de bons doublages en anglais et les effets sonores rendent le jeu immersif.On regrette néanmoins la réutilisation excessive des éléments du premier opus et qu'aucune traduction française n'ait été faite. Dommage quand on sait que le premier épisode en avait une. D'autre part, sans entrer dans les détails qui risqueraient de divulgâcher, il y a plusieurs fins possibles. Cependant il est facile de passer à côté et ce n'est pas simple de comprendre quel élément déclenche quelle fin.