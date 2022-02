Test d’Egglia Rebirth, joli mais creux

Egglia avec egg pour oeuf

La petite maison dans la prairie

Des jets de dés sans intérêt

Vous prenez place dans un univers de fantasy très coloré où le monde ne se résume qu’à un petit lopin de terre. Vous incarnez une espèce de petit être à mi-chemin entre le hobbit et le gobelin dont l’objectif est de retrouver les fragments du monde désormais enfermés dans des œufs mystiques. Il y a bien une histoire derrière tout ça, mais elle se perd en baratin à travers les nombreuses phases de dialogue.Une fois en possession de l’un de ces œufs, il faut le faire éclore et le placer sur la carte afin d’accéder à une nouvelle zone d’exploration. Cela rappelle étrangement un certain Legend of Mana et on se demande bien pourquoi. Également votre petit territoire de départ devient votre base de départ pour vos expéditions. Vous pourrez la décorer et elle accueillera de nombreux PNJ.Cependant, malgré ces ressemblances alléchantes, la jouabilité en elle-même va rapidement refroidir celles et ceux qui espéraient retrouver un peu la magie de la saga des Mana.Le petit lopin de terre qui nous sert de base est une sorte de mixte entre Animal Crossing et Story of Season. Il y a plein de PNJ qui arrivent au fil de la progression, avec du crafting pour décorer sa maison et une partie ferme pour récupérer des ressources. Ces dernières servent à leur tour à crafter plus de choses et à cuisiner.La cuisine permet d’invoquer des esprits élémentaires. En passant par le feu ou l’eau, c’est assez classique. Ces derniers ont leur utilité en combat, partie que nous abordons plus bas.Les habitants de votre duché auront souvent des choses à vous dire et à vous demander. Parfois ils vous confieront des quêtes annexes mais qui se résument trop souvent par une commande de ressources, dont l’enjeu est assez minime.Les PNJ parlent beaucoup et top même. La trame scénaristique est assez floue puisque chacun fait part de sa petit vie à un tel point qu'il devient difficile de comprendre où est le fil conducteur. Vous vous contentez simplement de parler, de placer un monde, de l'explorer, puis revenir pour refaire un cycle parlote. En plus il n'y aucune traduction française.Le récit peu captivant aurait pu se camoufler derrière un système de jeu intéressant. Mais ce n'est pas le cas. Malgré et c’est son seul atout, un univers féérique très joli visuellement, la jouabilité est extrêmement superficielle. Quand vous partez en expédition, la visite de la zone se fait en trois niveaux. Chacun se déroule sur un damier où, pour avancer, il faut lancer un dé de six faces.Le chiffre indique le nombre de cases pour se déplacer et si un ennemi est adjacent vous pouvez l’attaquer. Si vous faites un six, vous avancez de six, votre attaque est plus puissante également et vice versa. Tout dépend de la valeur du dé. Le système aurait pu être intéressant mais il est bien trop basique.On se contente juste d'avancer et de taper les ennemis sur la carte. Le damier aurait pu receler des cases spéciales avec des dés aux différentes capacités. Mais il n'en est rien. Pourtant à défaut d’être original, Egglia aurait pu s'inspirer de mécaniques déjà existantes.Pour couronner le tout dans le domaine de l’insipide, les effets visuels n’ont rien de spectaculaire non plus. Là aussi on se contente juste de quelques boules de feu ou d’eau lors de l’utilisation de la magie via les esprits ou encore d’un simple coup d’épée pour attaquer.Ce n’est pas non plus le choix des armes qui va casser la baraque. C’est une épée ou une épée et il n’est pas possible de changer de modèle. Il n’ y aucun menu ni option qui permet d’équiper quoi que ce soit. Il y a pourtant un forgeron parmi les PNJ, mais on se demande à quoi il sert puisqu’il ne fabrique rien.On aimerait bien s’arrêter là, mais non ! Votre personnage gagne des niveaux, augmentant ses statistiques. Cependant pas la moindre compétence à l’horizon. On ne sent vraiment aucune montée en puissance.