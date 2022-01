Captain Toad: Treasure Tracker gratuit pendant une semaine

Captain Toad: Treasure Tracker - Bande-annonce (Nintendo Switch & Nintendo 3DS) 14/01/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Au cours de l'été 2019, les joueurs japonais ont pu jouer pendant une semaine à Captain Toad: Treasure Tracker gratuitement avec le lancement du programme Jeu à l’essai. En 2022, c’est au tour du reste du monde de profiter des aventures du Captain Toad dans le cadre de leur abonnement au Nintendo Switch Online (formule basique).En effet, dès aujourd’hui et jusqu’au 20 janvier, vous pouvez télécharger gratuitement le jeu en vous rendant sur sa page eShop ou sur l'onglet Nintendo Switch Online (depuis l’eShop toujours).En attendant la sortie de Pokémon Legends: Arceus, les joueurs pourront ainsi patienter et s’essayer au jeu, voire même le terminer puisque l’on peut en venir à bout en moins d’une dizaine d’heures. Notez d'ailleurs qu’il est tout à fait possible de bénéficier de l’offre en utilisant son essai gratuit d’une semaine.