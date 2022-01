Kirby souffle sa 30éme bougie

La série Kirby fête ses 30 ans ! Téléchargez un fond d'écran spécial et restez à l'écoute pour en savoir plus sur les activités à venir liées à l'événement #Kirby30.



Téléchargez votre fond d'écran ici : https://t.co/ulUxsn2A56 https://t.co/yDaJw6OTfv — Nintendo France (@NintendoFrance) January 12, 2022

Kirby 30 ans 15/01/2022

Après les 35 ans de Mario et ceux de The Legend of Zelda, Kirby a également le droit d'avaler son gâteau pour ses 30 ans. Sorti en 1992 sur Game Boy, Kirby Dream Land a permis les premiers pas de la boule rose sur nos consoles. Comptabilisant une trentaine d'opus, Kirby est maintenant une mascotte de Big N a part entière et attend fièrement sa prochaine aventure dans Kirby et le monde oublié.Nintendo précise que des surprises sont à prévoir pour cette année sans donner plus d'informations. Pour l'heure, vous pouvez télécharger un fond d'écran spécial depuis le site Nintendo France (juste ici ).Si vous êtes impatient de retrouver la boule rose, Kirby et le monde oublié est prévu pour le 25 mars 2022.