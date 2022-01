[Détente] Chris Pratt en Mario: un avant goût (avec un peu d'imagination)

Chris Pratt as Mario (Behind the Scenes) 18/01/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Charlie Day as Luigi 18/01/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nous l'apprenions lors du Nintendo direct de septembre : Chris Pratt sera Mario dans le prochain film éponyme dont la sortie est annoncée pour décembre 2022. Ce choix qui a divisé les fans de Mario dés son annonce a inspiré de nombreux internautes débordant de créativité au travers de l'apparition de divers memes, ou encore du jeu "Chris Pratt is Super Mario" sur navigateur.Cela a notamment inspiré Kevin Temmer Tunes, un animateur 3D, qui a posté sur sa chaîne Youtube une vidéo de Mario avec la voix de Chris Pratt (tirée de l'une de ses répliques du film La Grande Aventure Lego). Il nous partage également la vidéo "behind the scene" de sa création pour nous montrer les étapes de réalisation de son travail.Nous pouvons aussi avoir un aperçu de Luigi avec la voix de Charlie Day avec une réplique de la série dans laquelle il joue: Philadelphia.Rappelons que ces vidéos ne représentent pas du tout le résultat final auquel nous aurons droit pour la sortie du film : le doublage est avant tout lié à un jeu d'acteur et rien ne permet de supposer que Chris Pratt, Charlie Day ou les autres, joueront nos personnages préférés de cette façon.Ces vidéos nous permettent de nous projeter mais ont surtout pour but de nous amuser. En effet, habitués à avoir Charles Martinet comme doubleur officiel, nous ne savons pas trop à quoi nous attendre cette fois mais cela a le mérite d'attiser notre curiosité.