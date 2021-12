Chris Pratt is Super Mario, un jeu à tester dans votre navigateur

Si beaucoup se demande à quoi va ressembler le prochain film de Mario avec Chris Pratt dans le rôle titre, voici une blaguounette amusante pour se détendre ce soir, créée par Woe Industries.



En allant faire un tour sur le jeu " Chris Pratt is Super Mario ", jouable gratuitement via votre navigateur (désolé pas de compatibilité Safari pour le moment), vous allez découvrir un remake de Mario (plus exactement du premier niveau) avec la voix de Chris Pratt incrustée. Les développeurs se sont amusés ainsi à intégrer une petite exclamation de l'acteur pour chacune des actions du jeu. Vous mourrez ? Vous entendrez alors Pratt dire : "C'est super décevant". Lorsque Mario saute, Pratt dit : "Des sauts de cheval !". (Si vous continuez à sauter, vous entendrez Pratt crier encore et encore et encore.... C'est étourdissant). Allez donc jusqu'au bout du niveau pour entendre l'ultime réplique de Pratt.