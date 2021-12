SSBU : Masahiro Sakurai revient sur des années incroyables

Nous envisageons le produit fini et nous visons cet objectif lorsque nous travaillons sur le jeu, de sorte que le résultat obtenu n'est certainement pas très éloigné de cette vision initiale. Malgré tout, j'ai l'impression qu'il y a encore quelques lacunes, que j'ai considérées comme des leçons apprises.

De plus, j'ai fait trop de travail moi-même, alors il faudrait que je résolve ce problème aussi. L'actuel Super Smash Bros. contient trop de ma personnalité. Pour qu'une série de longue date puisse continuer à prospérer aujourd'hui, nous devons penser à éliminer la dépendance de la série à la vision d'une seule personne.

Je pense que nous avons atteint la limite, du moins en termes de volume de contenu et de combattants. En fait, si j'avais l'occasion de travailler sur un autre jeu Super Smash Bros., cela signifierait que nous devrions réduire la liste des joueurs, mais nous devons nous demander si cela plairait aux fans.

Très belle interview que cette exclusivité du site américain The Verge qui a pu échanger par email avec le créateur de la série Smash Bros, Masahiro Sakurai, pour revenir sur les années passées et prendre un peu de recul quant à son implication dans un tel projet.3 ans après la sortie du jeu, et on n'oublie pas que le développement initial avait quant à lui commencé quelques années plus tôt, les équipes autour de Super Smash Bros. Ultimate se sont séparées, et celui à leur tête, Masahiro Sakurai, se retrouve presque du jour au lendemain nettement moins occupé.Mais s'il y a bien une chose dont Sakurai n'a pas peur, c'est celle-là : le travail. Dans l'interview avec The Verge (voir source), le papa de la série a expliqué que la vision qu'il avait du jeu avait nécessité un énorme engagement de sa part, on se souvient d'ailleurs avoir été inquiet pour sa santé ces dernières années.Avec le recul, on pourrait se demander si l'équipe savait où elle allait quand elle a commencé le développement du jeu. Il semblerait que oui :Très impliqué, Sakurai n'a pas hésité à coder lui-même, et c'est peut-être une des leçons qu'il retiendra de ces années de souffrance pour nous offrir le roster de personnages le plus incroyable qui soit :Et si c'était à refaire ?Avec un jeu SSBU aussi complet, riche de sa diversité et de tous les éléments ajoutés au gré des DLC payants, on sent tous qu'on a atteint une sortie de plafond de verre pour la franchise : faudrait-il en rester là avec un jeu Switch qui restera certainement dans les annales, ou doit-on espérer un nouveau SSB, quitte à sacrifier quelques dizaines de personnages pour revenir à un nombre de combattants plus raisonnable ?Source : TheVerge.com