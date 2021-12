Titres les plus joués : Une nouvelle section sur le Nintendo eShop

On a tous vécut ce moment où, au retour des vacances de fin d'année, nous fonçons parler avec nos copains de classes du jeu que nous nous sommes offert avec l'argent de notre mémé.





Mais cet instant d'allégresse peut devenir un profond moment de solitude quand on voit que tout nos amis on craqué pour le dernier GTA pendant que nous, nous jetions notre dévolu sur Pokémon Rubis.

Mais rassurez vous, Nintendo a trouvé LA solution pour vous éviter cette douloureuse expérience : une nouvelle catégorie sur l'eShop vous permettant de voir les jeux et applications les plus utilisées par les joueurs Switch pendant les deux dernières semaines. Vous pourrez ainsi rejoindre les communautés les plus actives et parler de votre nouvelle acquisition avec un maximum de monde.







Si vous souhaitez jeter un œil à cette nouveauté, vous pouvez aller dans la catégorie "découvrir" de l'eShop et aller en bas de la page.