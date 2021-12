Test de Shin Megami Tensei V, l'apocalypse selon Atlus.

"Cessez de juger sur l'apparence. Jugez avec équité."

C'est d'autant plus rageant que ces défauts sont dû (ou en tout cas accentués) par la volonté des développeurs de nous plonger dans des zones semi-ouvertes assez riches en quêtes annexes.





En revanche, si vos yeux ne sont pas toujours flattés lors de votre aventure, il en est bien autrement de vos oreilles qui se régalent d'un sound design et d'une OST absolument divine.

"La connaissance commence par la crainte."

"Bienheureux ceux qui ont souffert patiemment."

En bref, malgré des fondations ardues et bien connues pour toute personne ayant essayé un Shin Megami Tensei (au sens large), le titre se pare de suffisamment de subtilités pour offrir au joueur patient et minutieux de s'approprier totalement le titre et jouer de la façon qui lui conviendra le plus. Un confort appréciable et appuyé par la présence d'un mode facile sur lequel on peut basculer à tout moment, une fonction à la limite de l'hérésie pour les plus anciens, mais qui donne au plus grand nombre la possibilité de s'initier aux SMT.

La première chose que l’on constate quand on lance le titre c’est son univers visuel, et force est de reconnaître que si le jeu nous offre une direction artistique maîtrisée et saisissante, les limites de la Switch se font assez cruellement sentir.Entendons nous bien, le jeu reste très agréable à l’œil et Atlus réussit à nous plonger sans peine dans un univers anxiogène où répulsion et fascination se confondent.Malheureusement, que ce soit en portable ou en docké, le jeu souffre de petits ralentissements en dehors des combats, l'affichage peut se montrer capricieux avec un aliasing et un clipping assez envahissant.Les démons rencontrés nous confieront des quêtes variées aux récompenses non négligeables et offrant parfois différentes résolutions. Nous pouvons ainsi explorer les thématiques et les vicissitudes d'un monde où notre perception du bien et du mal est souvent malmenée.Non seulement les sonorités discordantes se glissant dans les musiques accentuent la nature dérangeante et malsaine de notre périple, mais en plus le jeu se permet quelques petites audaces bien senties. A l'instar de la musique de combat qui ne se déclenche réellement que quand le premier coup est porté, donnant à nos joutes des airs d'impasses mexicaines que n'aurait pas renié Sergio Leone.Et puisqu’on en parle, abordons ce qui fait le cœur de bon nombre de RPG : le système de combat.Mais rappelons d’abord quelques fondamentaux. Les SMT sont des RPG au tour par tour dans la plus pure des traditions. Une équipe pouvant aller jusqu'à 4 personnages explorent un monde fantastique et combattent des hordes d'ennemis à travers des affrontements où la stratégie sera le maître mot.Et de stratégie, SMTV en déborde, et elle va surtout s'articuler autour de 2 éléments consubstantiels de la série.Tout d’abord, son célèbre "Press Turn", un élément bien connu pour quiconque s'est un jour essayé à un autre jeu de la franchise. Pour faire simple, si vous infligez à un ennemi une attaque en exploitant son point faible, vous obtenez une action supplémentaire. De plus, vous pouvez répéter l'action plusieurs fois dans un même tour et ainsi agir jusqu'à huit fois à la suite, vous permettant ainsi de prendre un avantage non négligeable (et souvent indispensable) sur vos assaillants.Toutefois, méfiez-vous que ces derniers ne prennent pas le dessus avant car ce système s'applique également pour eux. Ils peuvent donc, en exploitant vos failles, prendre l'ascendant sur vous, ce qui s’avérera souvent fatal.Mais là où ce système se montre particulièrement pervers, c'est que si toucher un point faible vous offre un bonus, attaquer un ennemi avec une compétence à laquelle il est insensible ou manquer sa cible lors d’une estoc vous fait perdre deux actions et, pire encore, si votre ennemi absorbe votre attaque, vous perdez l’ensemble de vos actions.Il devient dès lors essentiel de toujours parfaitement planifier chacun de vos gestes et d'être aussi minutieux dans la préparation de votre équipe que dans l'élaboration de votre stratégie de combats.L’autre pilier du système de jeu des SMT, c’est le recrutement de démons ou divinités que vous récupérez directement en combat. Cela se fait au détour d'échanges, souvent drôles, dans lesquels le joueur doit trouver la meilleure approche et négocier habilement, moyennant souvent une contrepartie.Vous pouvez également obtenir de nouveaux alliés via la fusion. En effet, une fois que le joueur aura accès au Monde des Ombres, il pourra sacrifier certains démons afin d'en créer un nouveau, plus puissant et de préférence répondant davantage aux besoins du moment.Cet élément est loin d'être anodin car, au contraire d'un jeu Pokémon où le joueur peut généralement garder les mêmes créatures du début à la fin (ou en changer pour un monstre de poche qui lui plairait plus), le joueur de SMT sera forcé, tôt ou tard, de sacrifier ses alliés au profit de créatures plus puissante et polyvalentes.La faute à une courbe d'évolution des démons qui devient défavorable au bout de quelques niveaux et des capacités limitées que ces derniers pourront apprendre. Cet élément peut sembler anodin mais il renforce encore le côté impitoyable de l'univers.Cependant, Atlus a agrémenté le titre de plusieurs éléments qui rendent l'expérience plus riche mais aussi moins frustrante sans pour autant ruiner le challenge.Nous parlions un peu plus tôt du Monde des Ombres, c'est dans cette zone que le joueur pourra également avoir accès à certaines actions lui permettant de totalement personnaliser son jeu, notamment en octroyant à un allié (ou lui-même) une capacité qui lui ferait défaut et ainsi de mieux s’adapter aux besoin du moment grâce aux “essences” de démons.Concrètement, ces essences peuvent être récupérées via des coffres disséminés dans le jeu, en récompenses de quêtes annexes ou encore offertes par vos alliés lors d’un gain de niveaux. Une fois que vous en utilisez une sur un démon (ou le Nahobino lui-même) vous lui permettez de récupérer certaines capacités de la créature en question.Ainsi vous pouvez offrir à votre Jack Frost (démon de glace) des techniques de feu, lui permettant ainsi de le rendre plus efficaces face à des monstres qu’il n’aurait pas inquiété en temps normal ou encore de lui assigner une compétence annulant sa propre faiblesse au feu, le rendant ainsi plus polyvalent et ne risquant plus de vous faire perdre de précieux tours si un ennemi exploitait sa faiblesse.Un système assez similaire aux fameuses Capsules Techniques de Pokémon mais qui doit être utilisé avec prudence car les affinités importent toujours. Ainsi, si vous choisissez de donner à Jack Frost un sort de feu, il pourra certes l’utiliser, mais au prix d’un coup en MP plus important et en infligeant des dégâts moindres aux adversaires. De plus, ajouter un sort implique d’en sacrifier un autre puisque le nombre de capacités utilisables en combat est limité, tout autant que les essences elles même dans la mesure où il n’est pas possible d’avoir plus d’un exemplaire de la même essence à la fois.Parmi les autres éléments permettant d’enrichir le système de combat, il y a la toute nouvelle jauge de Magatsuhi : une énergie démoniaque que le joueur (et les ennemis) cumule lors des combats et donne accès des capacités particulièrement puissantes qui peuvent véritablement bouleverser le cours des événements.A noter que chaque race de démon peut accéder à des techniques qui lui sont propres et offrant, entre autres, des boosts de statistique pour l’ensemble de l’équipe, de soins particulièrement performant ou encore la possibilité d’assurer des coûts critiques à l’ensemble de vos personnages pour un tour. Tout ceci accentuant l'intérêt d’avoir une équipe diversifiée pour pouvoir ainsi parer à un maximum de situations.Le joueur a également la possibilité d’utiliser dans le Monde des Ombres ses points de gloires, récupérables en fouillant de fond en comble le Tokyo post apocalyptique, pour trouver coffres et démons qui nous en offriront.En plus de pouvoir améliorer les capacités et affinités élémentaires de votre avatar (nouveauté dans les SMT), ces points vous permettent également de rendre votre équipe plus polyvalente.Vous pouvez grâce à cela, par exemple, donner à vos démons la possibilité d’avoir plus de sorts à disposition ou encore leur débloquer la capacité d’utiliser des objets (chose normalement uniquement accessible au Nahobino). Puisque nous parlions de la jauge de Magatsuhi un peu plus tôt, vous pouvez également grâce aux points de gloire, débloquer des compétences qui accélèrent le remplissage de ladite jauge sous certaines conditions. Ainsi, infliger des coups critiques, recevoir une attaque à laquelle vos personnages sont résistants ou encore éviter un assaut ennemi peuvent vous offrir de véritables boost de Magatsuhi, pour peu que vous ayez débloqué la compétence adéquate.