Colors Live : une bonne petite appli pour transformer sa Switch en tablette graphique

Pour 49,99 €, Colors Live propose d’ajoute un stylo filaire à votre Switch et de pouvoir dessiner directement sur l’écran à la manière d’une tablette graphique. Une franchise qui existait sur 3DS et qui manquait clairement sur Nintendo Switch. En effet, la Wii U avait eu ses Art Academy pour pouvoir dessiner avec son petit stylet et rien de similaire n’avait été fourni jusqu’à présent réellement sur la Switch.



On branche le stylet sur la prise casque de la console, on lance l’appli (nous l’avions sur cartouche mais vous pouvez la télécharger sur l’eShop et ne vous contenter que d’acheter le stylo) et la prise en main est rapide. Une petite phase de calibrage au départ, un petit coup de main pour se repérer précisément car le petit disque en plastique transparent qui se trouve à l’extrémité a tendance à nous faire légèrement décaler notre volonté de dessiner à un endroit précis et c’est parti.





Si l'interface est en français, on ne peut pas dire que tout soit correctement traduit. Et dès que vous vous voulez passer sur les options de support, c'est anglais obligatoire. Un peu triste, surtout pour les plus jeunes.

A noter que l’édition physique de l’application, outre la présence du stylet, vous octroie un second disque de remplacement. L’éditeur indique une durée de vie d’une centaine d’heure avant son remplacement (on pourra aller sur le site pour en commander d’autres), mais d’une manière générale, pensez à vérifier en permanence la propreté de votre écran pour éviter de faire glisser des poussières dessus sous le stylo.





On ne saurait que trop conseiller, surtout avec des jeunes enfants, de placer un écran protecteur sur l’écran de votre Switch pour éviter tout risque de rayure. Utiliser uniquement le stylet compatible, n’allez surtout pas prendre un stylet de Wii U ou le stylo intégré avec Super Mario Maker 2, cela ne fonctionnera pas.



L'application vient de recevoir une récente mise à jour et vous présente les vainqueurs de la petite compétition régulièrement mise en place, selon les catégories. C'est clair, certains maîtrisent vraiment !

Peu de commandes, donc une mémorisation en quelques minutes pour travailler rapidement avec efficacité

Touche L pour accéder aux différents réglages (ou en cliquant directement sur le bouton latéral du stylo) comme le type de pinceau et de gommes (on peut sélectionner 4 options en favori pour ne pas avoir à faire défiler tout ce qui est possible à chaque fois), l’épaisseur du trait, la roue des couleurs etc… C’est sobre et même un peu spartiate. Pour la roue des couleurs, on aurait bien aimé avoir un affichage plus pro avec les différentes valeurs RGB et la possibilité d'entrer directement la bonne valeur souhaitée.





On se rend très vite compte que quelques effets de texture n'auraient pas été de trop et en relançant Art Académy sur Wii U, il manque quelques effets à l’appel sur cette appli Switch : pas d’effet fusain, crayola, un véritable outil aérographe, ni d'effets à appliquer ensuite sur votre création etc…. Colors Live se destine donc comme une première expérience intéressante pour les débutants et les plus jeunes, mais si en revanche vous avez l’habitude de manipuler un Photoshop avec une tablette Intuos sur PC ou même un iPad avec son stylet, cela paraîtra léger. Notre camarade Ryoga devrait cependant trouver sans problème une bonne solution rapide de dépannage pour croquer nos aventures internes ou pour illustrer un test de jeu.





Bon point, on peut gérer la configuration des boutons sur mesure, et tenir compte des droitiers ou des gauchers.Sur ces deux captures, on voit l'ensemble des pinceaux, brosses et gommes disponibles. On se sent un poil limité même si cela permet déjà de réaliser beaucoup de choses pour les plus doués d'entre vous.Avant d’espérer faire aussi bien que les dessins présentés en démo sur la jaquette ou consultable via le site, il va falloir s’entraîner tout seul. On a passé en revue les différentes options, étonné au départ : il n’y a pas de tutoriel intégré ou vraiment c'est très court. C’est tout de même très dommageable et cela aurait été utile pour les plus jeunes. A nouveau, on est loin d’une prise en main à la Art Academy.





Un petit coup d’œil si des tutos existent sur Youtube ? Pas vraiment, pas mal de vidéos de premières prises en main mais rien de particulier pour nous apprendre à gérer un domaine extrêmement important pour dessiner correctement : la gestion des calques.

Colors Live gère les calques, on peut ainsi travailler par couche (jusqu’à 10, ce qui n’est pas très élevé et pourra gêner certains artistes en herbe) avant de les fusionner pour obtenir l’effet voulu. Si vous n’avez pas une culture minimale de ces techniques, vous allez rester à des effets basiques type feutre, stylo sur une feuille de papier. C’est déjà bien, mais le logiciel interne permet bien plus de chose sans l’expliquer.





Une communauté existe sous Discord pour aider les artistes en herbe, mais ce n’est clairement pas la panacée pour les plus jeunes. Donc, sérieuse déception de ne pas avoir un packaging un peu plus étoffé pour accompagner la prise en main de tout cela. Youtube sera votre ami pour vous former sur certaines bases à partir de tutos d’autres logiciels.



Pour dessiner dans des couleurs franches, monte le son.

Premier conseil, pour avoir des couleurs éclatantes, il faut monter le volume sonore au maximum. C’est le fonctionnement du système d’onde du stylo qui impose cela. Si vous ne le faites pas, comme par exemple avec notre premier essai où nous étions restés à 60% du volume sonore, vous obtiendrez des effets pastels ou aquarelles. Pas désagréable, surtout qu’on peut s’en servir à bon escient, mais il faut le savoir si vous voulez faire un dessin au trait bien net.

Voilà ce qui arrive ci-dessus au niveau des couleurs quand le son n'est pas enclenché en fond. En dessous, c'est nettement mieux. Clin d'oeil à l'application Petit BamBou par mes soins, vous serez en revanche indulgent vis-à-vis de mon rapide Mario.

Vous avez commencé à dessiner et vous n’êtes pas satisfait de votre dernier coup de crayon ? Un petit appui sur ZL pour annuler le dernier trait ou remonter en arrière. Une timeline sous votre création permet de visualiser la progression de votre dessin, chaque projet étant convertible sous forme d’une vidéo timelapse.





On retrouve des fonctions essentielles comme le retournement de votre figure, le déplacement d’une partie de votre création. Vous pouvez aussi cocher les options pour ne pas laisser de traits parasites en vous appuyant avec vos doigts sur l’écran. La manipulation par commande + validation par stylet est assez rapide (moins de 5 minutes), on aurait apprécié de pouvoir zoomer/dézoomer directement depuis le stylet.





Si la prise en main du stylo est largement plus intuitif qu’une souris, tout le monde ne passe pas aisément de la manipulation d’un crayon de couleur à celui d’un stylo graphique. Cela demandera un petit coup de main mais quel plaisir de pouvoir revenir en arrière à volonté.





Au niveau export de vos images, vous pouvez publier votre image sur Facebook ou sur Twitter en associant votre compte. On espère que d'autres réseaux seront disponibles à l'avenir. Votre création sera copiée dans l'Album de la Switch, au format Jpeg, vous pourrez alors la reprendre avec d'autres logiciels.





Concernant l'export de votre petite vidéo timelapse, vous pouvez choisir de montrer les inversions et de montrer le curseur du pinceau. Cette vidéo pourra être consulter dans l'album de la Nintendo Switch. Chaque image peut bien sûr être publiée dans votre album au sein de l'application. Vous lui donnez un nom et une petite description, et vous choisissez une publication classique, privé ou NSFW (un acronyme signifiant «pas sûr pour le travail», qui veut dire concrètement possédant du contenu pouvant choquer certaines personnes, tel un contenu violent, injurieux, offensant ou même politiquement très orienté).



Des événements et des défis pour vous donner envie de dessiner.

S’il n’y a pas de tuto, les développeurs ont tout de même imaginer de petits défis réguliers et notamment un petit jeu à faire une fois par jour. Selon le défi, on vous demande de suivre un thème et de vous entraîner sur une durée en général de 10 minutes minimum avec diverses contraintes : un choix de couleurs limités, des pinceaux imposés etc… On passe ainsi par les différents aspects du logiciel, de la mise en couleur au travail en pixel.







A vous de choisir au final si vous souhaitez soumettre votre création finale à la notation d’un jury (vos connaissances via le net) ou sauvegarder votre création pour vous-même. Chaque création pourra être consultée via la galerie, et via le net, vous pourrez aussi consulter les créations des autres (on ne va pas se mentir, certains sont tout de même très doués).

Quelques bugs

On a noté parfois un léger lag entre le passage du stylo et le rendu visuel de l’effet, mais c’est très faible. En revanche, parfois la prise en compte de notre pinceau sautait, on dessinait mais rien n’apparaissait à l’écran (rare). Une récente mise à jour évoque des améliorations à ce niveau mais cela reste encore perfectible, ainsi que des corrections pour mieux gérer les nouvelles dalles écran de la Switch OLED. Ayant une Switch première édition dans les mains, nous n’avons pas pu vérifier si effectivement on notait des différences entre la Swich classique et la Switch OLED.