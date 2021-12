Test de 6Souls : un clone de Celeste très drôle.

Ô qu’il beau mon château!

Le pouvoir des âmes!

Dans un style rétro pixelisé totalement assumé débute le périple de Jack et de Butch. Et vous savez quoi ? Le chien, ben il parle et qu’est-ce qu’il en à dire. Les échanges entre lui et son humain sont très décalés. La scénarisation est complètement détendue. L’histoire n’est pas du tout à prendre au sérieux. D’ailleurs comment le voulez-vous avec les doublages ? On vous laisse le plaisir de les découvrir.Le duo est à la recherche d’un château et c’est dans ce premier chapitre qui sert de tutoriel qu’il le trouve. Cette première partie vous apprend les bases. On y découvre un Jack qui saute, grimpe sur les murs et rebondit dessus. Tiens cela ne vous rappelle rien ? En plus il peut également dégainer son épée et cogner du monstre ainsi que se protéger. Il dispose de trois points de vie et du même nombre de blocage. Ces derniers se rechargent avec le temps tandis que les PV se régénèrent en passant au niveau suivant.Des niveaux, il y en a plein. Le château est cependant plus court que le Mont Celeste, mais c’est tout de même respectable. On parle d’une centaine découpés en onze chapitres. C’est exactement la même mise en scène. Les salles sont très petites et s’enchaînent très rapidement.Comme évoquées plus haut, les facultés de Jack sont assez classiques pour un plateformer. Les commandes sont très simples à prendre en main, cependant il faudra un esprit agile et un doigté réactif pour les maîtriser à 100%.L’aventure commence réellement à partir du chapitre trois. A la fin du deuxième, Jack récupère sa première pierre d’âme. Celle-ci débloque la capacité de dasher. Tiens ça nous rappelle encore des trucs ! Au départ il n’est possible d’en exécuter qu’un seul. Il se recharge lorsque Jack pose le pied à terre. A partir de là, la difficulté bondit d’un coup.Les vingt premiers niveaux s'enchaînent avec une facilité laissant une première impression décevante. Pourtant dès que l’on acquiert la faculté de dasher dans toutes les directions, c’est la fin de la récré. On commence réellement à trouver les mêmes défis que sur Celeste. Les niveaux sont truffés de pièges et demandent une adresse hors pair. C’est sans compter les ennemis et les casses têtes qui vous barrent la route. Il sera bien souvent question d’activer un interrupteur d’un côté pour débloquer le passage de l’autre, ou alors d’envoyer Butch à travers des endroits inaccessibles pour récupérer une clé.A la fin de chaque chapitre, il y a un boss qui vous attend gentiment. Plus vous avancez, et plus cela devient ardu. Vous continuez de récupérer des pierres d’âmes et chacune d’entre elles vous permet de dasher une fois de plus avant, de poser le pied à terre pour recharger. Vous finissez par sauter et exécuter des dash en zig zag, trois, quatre, ou encore cinq fois afin d’éviter les pièges pour accéder à la corniche. La moindre erreur est fatale alors préparez vous à recommencer plein de fois.