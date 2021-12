[Eco de la semaine] MercurySteam et 505 Games s'associent, un procès entre EA et Take-Two et Nintendo s'exprime sur sa politique de diversité

MercurySteam et 505 Games s'associent pour un RPG

Galerie images 06/12/2021

“Nous sommes ravis de travailler avec l’équipe de MercurySteam, un studio qui a fait ses preuves et qui a créé de nombreuses licences phénoménales au fil des années. Avec la vision créative et le talent de MercurySteam et l’expérience de 505 Games, les joueurs peuvent s’attendre à un jeu vidéo de haute qualité, captivant et stimulant” Selon les déclarations Raffi et Rami Galante, co-PDG de Digital Bros (maison-mère de 505 Games)

Electronic Arts/Take-Two Interactive : un procès entre les deux géants autour de It Takes Two ?

Galerie images 06/12/2021

Nintendo revient sur sa politique de transparence et de diversité

Galerie images 06/12/2021

En bref cette semaine :

Galerie images 06/12/2021

Après le remake de Metroid : Samus Returns et la sélection deen lice pour le prix du meilleur jeu de l’année 2021 pour le compte de Nintendo, MercurySteam a signé un nouveau partenariat avec 505 Games, l’éditeur de Control.Cependant, MercurySteam va s’éloigner des Metroidvania après s’être illustré sur ses deux franchises fondatrices pour la production d’un action-RPG à la troisième personne dans un monde de dark fantasy. De son nom “Project Iron”, ce jeu sera le premier d’une nouvelle licence dont les droits d’exploitation seront partagés entre l’éditeur et le développeur.Si l’on vous avait parlé de ce procès auparavant, nous nous serions tenu au registre comique, burlesque, et pourtant l’affaire existe réellement. En effet, Take-Two Interactive s’attaque au studio Hazelight, à qui l’on doit It Takes Two pour le solde d’Electronic Arts.L’éditeur anglo-américain se prépare à attaquer en justice Hazelight pour une contrefaçon de marque. Pour justifier cette menace, Take-Two a déposé le nom de domaine It Takes Two à l’Office des brevets et des dépôts de marques le 30 mars dernier, alors que le jeu coopératif du studio suédois était sur le point de sortir.A lire aussi : Dossier - Rétrospective : La guerre au Codemasters aurait pu ne jamais avoir lieu... En conséquence, Hazelight a été contraint d’abandonner le nom de son jeu pour éviter les poursuites lancées par Take-Two et tente de déposer le nom de licence pour son titre, sans réussite pour l’heure.Encore disponible sur les boutiques en ligne avec son nom d’origine, le jeu de Hazelight Studios s’est déjà vendu à plus de 2 millions d’exemplaires et fait partie des jeux sélectionnés au prix du meilleur jeu de l’année 2021 aux Game Awards, avec Metroid Dread.Pour changer, nous n’allons pas vous parler des affaires Activision-Blizzard qui ont suscité des réactions de la part des PDG des 3 grands constructeurs actuels de consoles . Après la l’accusation de harcèlement à l’encontre de Sony la semaine dernière par une ex-employée, Nintendo revient sur sa politique de transparence et de diversité.Nintendo indique ainsi s’engager dans une vision éthique, basée sur le respect des droits de l’homme (et de la femme) et recrute ses employés sur le seul critère de leurs compétences. Néanmoins, si Big N affirme créer un environnement sain dans lequel les femmes peuvent aussi construire leur carrière, la société tente de recruter plus de femmes pour équilibrer la composition de ses studios. Les principaux bureaux de Nintendo sont en effet composés de 23,7% de femmes dans le monde et 4,2% au Japon.En complément : Nintendo s'exprime sur sa politique de transparence et de diversité - Après l’excellent lancement de Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante en France, les ventes faiblissent un peu pour l’exclusivité Nintendo pour sa seconde semaine de commercialisation. Si Pokémon Diamant Étincelant reste leader, Pokémon Perle Scintillante se fait rattraper par FIFA22 (PS4) et se classe à la troisième position de ce classement. Enfin, Farming Simulator 22 (PS4) se classe à la quatrième place pour son lancement et Just Dance 2022.- Au Japon, les Pokémons s'en sortent bien avec une première place pour les deux titres au cumul (355 046 ventes), suivi de loin par Mario Party Superstars (35 012 ventes), Power Pro Kun Pocket R (23 360 ventes), Animal Crossing: New Horizons (22 746 ventes), Ring Fit Adventure (11 905 ventes), Minecraft Switch (11 905 ventes), Mario Kart 8 Deluxe (11 139 ventes), Super Smash Bros. Ultimate (11 010 ventes), Shin Megami Tensei V (9 476 ventes) et enfin Pokémon Epée et Bouclier (8 920 ventes). Côté console, la Switch domine là aussi la concurrence avec le top 3 suivant : modèle classique, Switch Lite et Switch OLED.- Suivant son plan de création d’un métaverse en concurrence avec celui que Meta (anciennement Facebook) souhaite créer, Epic Games a mis fin au Chapitre 2 de Fortnite pour lancer son Chapitre 3 à la suite d’un événement nommé “La Fin”. Pour lancer son nouveau chapitre, Fortnite a signé un partenariat avec Sony et Marvel avec l’ajout de Spider-Man dans le pass de combat et une ville tirée du New York fictif de la licence.- Le groupe suédois Zordix vient de racheter l’éditeur Maximum Games et par la même occasion son label Modus Games, label d’édition de Cris Tales, Trine 4, Kena: Bridge of Spirit… La transaction s’élève au montant de 37 millions d’euros et offrir à Zordix un label composé de plus de 300 titres AA.