[Eco de la Semaine] Tencent visé par la Chine, une plainte contre PlayStation et lancement record de Pokémon Diamant et Perle

Tencent visé à son tour par la Chine

Galerie images 29/11/2021

Après Ubisoft et Activision-Blizzard, Playstation fait également l’objet d’une plainte pour discriminations envers les femmes (à moindre échelle), à en croire une ex-employée de la firme

Galerie images 29/11/2021

Galerie images 29/11/2021

Lancement record pour Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante

Galerie images 29/11/2021

En bref cette semaine :

Galerie images 29/11/2021

Sequel to The Legend of Zelda: Breath of the Wild - First Look Trailer - Nintendo E3 2019 29/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La Chine a toujours imposé aux sociétés étrangères des obligations très strictes afin de commercer avec le pays, en particulier dans le domaine de la technologie (et des jeux vidéo). Il y a quelques semaines, Epic Games (où Tencent possède 40% des parts) avait fini par retirer Fortnite des stores chinois après avoir dû s’adapter en permanence depuis son lancement aux exigences de Pékin. Aujourd'hui cela touche aussi le géant High-Tech Tencent, et tout logiquement sa division gaming, qui fera l’objet d'un contrôle strict mis en place par le gouvernement chinois.Propriétaire des jeux les plus populaires du monde (League of Legends, Clash of Clans, Arena of Valor, Honor of Kings, PUB…) et possédant des actions (ou les studios en eux-même) parmi les plus grands acteurs de l’industrie (Epic Games, PlayStation, Activision-Blizzard, Supercell, Riot Games…), Tencent est partout et son plus grand marché n’est autre que son propre pays : la Chine.De par son statut, la firme (qui fait partie des 10 entreprises les plus riches et rentables au monde) était ainsi relativement protégée des restrictions de Pékin... jusqu’à maintenant ! En effet, dorénavant comme tout acteur étranger, l’entreprise devra présenter toutes ses nouvelles applications et mises à jour à Pékin. il incombe ensuite au gouvernement de valider ou non la publication du contenu.A l’heure actuelle, toutes les mises à jour des applications de Tencent sont bloquées par le Ministère de l’Industrie et des Technologies de l’Information durant une semaine, le temps de vérifier la légalité de toutes applications du groupe (réseaux sociaux, jeux…). Nul doute que cette décision aura de très lourdes conséquences sur les assises économiques de Tencent alors que le Parti Communiste Chinois (PCC) espère avec ces mesures affermir sa position de plus en plus délicate dans le pays.Alors que Jim Ryan (Sony), Phil Spencer (Xbox) et Doug Bowser (Nintendo) ont exprimé leur mécontentement envers Activision-Blizzard , c’est au tour de Sony (avec sa division gaming Playstation) de faire l’objet d’une nouvelle plainte. Le 22 novembre, Emma Majo, une ancienne employée de Sony a déposé une plainte à l’encontre de PlayStation.Elle accuse ainsi la division gaming de Sony de tolérer et cultiver un environnement de travail discriminant envers les femmes. L’échelle est donc moindre par rapport à ce qui est arrivé au sein d’Ubisoft et Activision-Blizzard, bien que l’ex-employée du groupe affirme avoir été renvoyée après avoir déposé une déclaration interne.Emma Majo poursuit en accusant les écarts de salaires entre hommes et femmes et limitant les opportunités professionnelles. Cependant le discours tenu par Sony est tout autre puisque la société japonaise indique qu’Emma Majo aurait été renvoyée suite à la fermeture de son département. Un discours qu’elle a immédiatement démenti.Enfin, l’ex-salariée demande à la Cour que la nature de la plainte soit modifiée pour devenir une plainte collective. Il faudra donc attendre un long moment avant d’avoir le fin mot sur cette histoire puisque si la situation décrite par Emma Majo peut s’avérer être réelle, il est aussi possible qu’elle n’agisse uniquement pour ses intérêts personnels. A ce stade de l’enquête, aucune de ces deux affirmations ne peut encore être prouvée et il reste beaucoup à étayer.Les remakes de Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante étaient très attendus par la communauté. A un mois de Noël, le jeu enchaîne les records de ventes aux quatre coins du globe. La palme d’or revient comme toujours au Japon où 1,4 millions d’exemplaires ont trouvé preneur en seulement trois jours. Il s’agit du second meilleur lancement d’un jeu Switch derrière... Animal Crossing: New Horizons.En Angleterre, en France et en Italie, les deux jeux de Nintendo et la Pokémon Company se sont également classés en première et deuxième position. Le Pack DUO en revanche n’obtient pas d’aussi bons résultats (9e), hormis en France où il suit de près les versions “classiques” du jeu.- Au Japon, la Switch a dépassé cette semaine les ventes totales de la PS2 (console la plus vendue au monde avec 155 millions d’exemplaires écoulés) sur l’archipel. Avec 21,9 millions de consoles vendues, la PS2 est dorénavant la cinquième console la plus vendue au Japon, derrière la Switch donc (22 millions), la 3DS (24,6 millions), la Game Boy (32,5 millions) et la DS (33 millions).- Epic Games s’offre les créateurs de Guitar Hero et Dance Central : Harmonix. Le studio à l’origine de Fortnite déclare que Harmonix continuera de travailler sur ses productions (notamment Rock Band 4) et que ce rachat est l’occasion pour eux de développer des voyages musicaux et du gameplay pour Fortnite, clef de voûte du Metaverse que souhaite créer Epic. Notons d’ailleurs que le jeu passera au “Chapitre 3” le 4 décembre à 22 heures (en France).- Genshin Impact s’associe à Twitch pour vous offrir du contenu in-game. En effet, en souscrivant à 2 mois d’abonnement de niveau 1 sur les chaînes suivantes : AlexYukiii, Spuffi, Azano, MijunaTV, Aiola, Maniack_Live, Lhokar, Sephijin, ThorngarTV, ManaProd et Gotaga, vous aurez accès à un planeur et quelques autres récompenses.- Les années qui vont arriver promettent d’être riches en contenu. Si les joueurs seront dès février (et même janvier) submergés par les (très) nombreuses productions proposées l’an prochain et en 2023, il faudra selon Geoff Keighley en ajouter une nouvelle au calendrier. Une nouvelle, et pas des moindres puisque l’organisateur des Game Awards nous annonce une liste longue d’annonces, dont certaines sont attendues depuis très longtemps.- Il y a quelques semaines, Netflix s’est lancé dans le streaming de jeux vidéo, sans y mettre les moyens pour autant. Le service de streaming propose aujourd’hui quelques titres sur Android (et bientôt IOS) sans surcoût et annonce avoir recruté Amir Rahimi. Nommé vice-président des studios de jeux, Amir Rahimi a fait ses preuves chez Electronic Arts, Zynga ou encore ForNext Games.