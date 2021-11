Les concentrations achats n’en finissent pas

Zordix acquiert Maximum Games pour 42 millions de dollars.

Une belle dépense auxquels s’ajoutent divers compléments de dépenses pour atteindre 30 millions de dollars supplémentaires (en action et espèces) afin de prendre totalement le contrôle de l’éditeur et de la partie distribution.





La société suédoise de jeux vidéo Zordix AB a annoncé aujourd'hui l'acquisition de l'éditeur Maximum Games. Zordix a été fondée en 2009 et possède déjà quelques studios de développement qui ont créé des titres tels que Dustoff Z, et a également publié des titres développés en externe tels que Ponpu et The Lightbringer.





Avec l'arrivée de Maximum Games, nous disposons désormais d'une infrastructure incroyable qui a fait ses preuves dans tous les aspects de l'édition de jeux, a déclaré Matti Larsson, fondateur et PDG de Zordix.

Nordisk Games annonce l'achat du studio Flashbulb Games

On continue en Suède avec Nordistk Games, actionnaire à 40 % de MercurySteam (auteur du récent Metroid Dread) et à 30% de Supermassive Games (partenaire de Bandai Namco pour sa série d’horreur The Dark Pictures) et détenant le groupe Avalanche Studios, qui vient d’acquérir le studio danois Flashbulb Games (fondé par des anciens de Press Play), que l’on connait pour le jeu de construction de véhicules Trailmakers, le récent Rubber Bandits, et Max The Curse of Brotherhood (époque Press Play).





Nordisk détenait auparavant une participation de 43 % dans le studio, après avoir investi 16,5 millions de couronnes danoises (2,5 millions de dollars) en 2017. Les termes de l'acquisition n'ont pas été révélés, l'annonce indiquant seulement qu'en fonction des performances financières de Flashbulb Games, "le prix d'acquisition à 100% peut s'élever à plusieurs centaines de millions de couronnes danoises."





Martin Walfisz, associé principal chez Nordisk Games et président de Flashbulb Games, a commenté :





Flashbulb est un studio rempli de développeurs talentueux et expérimentés, qui comprennent et apprécient le défi de créer des jeux vraiment uniques et de les transformer en succès commercial. Ayant collaboré de manière très fructueuse au cours des cinq dernières années, nous souhaitions renforcer notre participation, ce qui nous a amenés à discuter avec les fondateurs de l'acquisition de 100 % du studio. Nous sommes maintenant très impatients de continuer à travailler ensemble pour de nombreuses années à venir.

Le directeur créatif principal de Dragon Age, Matthew Goldman, quitte BioWare, après 19 ans passés au studio.

Le départ de Goldman a été annoncé en interne par le vice-président et directeur général du studio, Gary McKay, rapporte PC Gamer. Les deux parties ont "mutuellement convenu de se séparer", indique l'e-mail, ajoutant que le dernier jour de Goldman était le 24 novembre.

Nous comprenons que le départ de Matt a un impact sur vous ainsi que sur le développement du jeu, poursuit Gary McKay. Soyez assurés que notre engagement pour un jeu Dragon Age de haute qualité n'a pas faibli, et nous ne livrerons pas un jeu qui ne soit pas à la hauteur des standards de Bioware. Nous, y compris l'équipe de direction d'EA, avons une confiance absolue dans la direction du studio et dans les personnes qui travaillent sur ce jeu pour faire avancer notre vision.

Goldman a rejoint le développeur basé à Edmonton en 1998 et y est resté pendant plus de sept ans en tant que directeur artistique. Il a ensuite brièvement rejoint Microsoft pour travailler sur Halo Wars en tant que responsable artistique pendant trois ans, avant de rejoindre à nouveau Bioware en 2009. Il a d'abord été directeur artistique, avant de devenir directeur visuel principal en 2014 et enfin directeur créatif senior pour Dragon Age en 2017.





A noter que le directeur général Casey Hudson et le producteur exécutif de Dragon Age Mark Darrah ont tous deux quitté Bioware l'année dernière, tandis que le chef de cabinet et directeur d'Anthem, Jonathan Warner, a annoncé son départ du studio en mars. Une page importante semble se tourner et on se pose de sérieuse question sur l'avenir de Bioware désormais après cette vague importante de départs.





Carnet noir : David Lawson, cofondateur de Psygnosis et Imagine Software, est décédé.





Dès la première année, le développeur basé à Liverpool était devenu l'un des plus grands studios de jeux du Royaume-Uni, employant plus de 100 personnes et réalisant un chiffre d'affaires d'un million de livres par mois. Pendant son séjour chez Imagine, Lawson a écrit les premiers succès du studio, Arcadia et Ah Diddums.

Cependant, Imagine a rapidement eu du mal à terminer et à sortir des projets clés, tels que Bandersnatch et Psyclapse. Les loyers, les salaires et les autres dépenses liées à la gestion d'une entreprise de cette taille entraînent sa fermeture en 1984. Mais Lawson rebondit en cofondant un nouveau studio, également à Liverpool, appelé Psygnosis : un développeur qui allait devenir célèbre avec la série Wipeout et sa collaboration sur Lemmings avec DMA Design, ou les classiques Shadows of the Beast.





Psygnosis a ensuite été racheté par Sony en 1993, et renommé SCE Studio Liverpool en 2000. Il a ensuite été fermé en 2012. Son décès n’est pas tout à fait récent car il est décédé le 10 août à l'âge de 62 ans, tandis qu'un tweet de The Retro Asylum lui rend hommage début septembre. L'ancien programmeur senior d'Imagine, John Gibson, a commenté le décès de Lawson via les médias sociaux, le décrivant comme "l'un des pères fondateurs de l'industrie du jeu britannique".





Maximum Games a été créée en 2009 également et a apporté son aide technique à de nombreuses entreprises pour les aider à publier et/ou distribuer des jeux de manière physique et numérique. Ainsi on lui doit un gros travail sur la sortie de titres très connus comme Kena : Bridge of Spirits, Among Us et Power Rangers : Battle for the Grid.Zordix a de l’appétit, car au cours de l’année écoulée, Zordix a acquis Merge Games et Invictus Games, tout en étant la société mère de Dimfrost Studio et de Zordix Racing. A qui le tour en 2022 ?Au début du mois, Nordisk Games a pris une participation majoritaire dans Star Stable (simulation d’équitation). À ce jour, Nordisk Games a investi plus de 200 millions d'euros dans des studios de jeux en Europe.Le nom de David Lawson est indissociable d’un des plus grands studios de développement de jeux du Royaume-Uni dans les années 1980. Lawson était surtout connu pour son travail dans les deux studios susmentionnés. Il a cofondé Imagine en 1982, à l'âge de 23 ans.