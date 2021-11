Red Goes Faster sortira en 2024 sur Switch

Il faut croire qu'en matière de prévision de calendrier, on prévoit large désormais. Le projet annoncé nous invite à patienter jusqu'en 2024 tout de même, pour un titre de course futuriste dévoilé lors du Tokyo Game Show 2021. Si le projet arrive à son but, la Switch qui devrait l'accueillir fêtera alors ses 7 ans d'existence, ce qui nous laisse un poil sceptique quand on voit que le jeu est prévu sur PS5, Xbox Series X/S et PC en parallèle. Soit nous aurons une version très light graphiquement (ou le projet fera comme la franchise Project Cars sur console Nintendo, du teasing pendant de longs mois avant une annulation) ou alors la Switch aura de nouvelles ressources à cette date.





Vous incarnez Leon Garcia, un jeune coureur en herbe qui participe à des courses intergalactiques le jour et explore sa planète natale, Keplar, la nuit. Le soir, vous aurez l'occasion de fréquenter les amis de Leon et de tenter de démêler un triangle amoureux compliqué.

Nous sommes vraiment ravis de porter Red Goes Faster sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC", s'enthousiasme Sergei Kolobashkin, fondateur et directeur créatif de 110 Industries. "Le mélange de course et d'aventure que propose le jeu apporte vraiment quelque chose de nouveau et nous sommes impatients de partager plus de détails.



Red Goes Faster - Teaser 29/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Source : Nintendo Insider (on a corrigé sa petite coquille qui indiquait une fenêtre de sortie en 2022)





Le seul moyen pour Léon de quitter Keplar est de participer à une course, le Keplar Super Trofeo. Les colons potentiels s'étaient vu promettre "une nouvelle vie passionnante avec des programmes de bien-être, des avantages au bureau, une assurance maladie et bien d'autres choses encore par les sociétés qui s'apprêtaient à tirer profit de la planète". Mais tout le monde s'est ensuite rendu compte que Keplar ne valait rien et la plupart d'entre eux sont rentrés chez eux.Cependant, les grands-parents de Léon ont choisi de rester bien qu'il veuille partir. Il doit gagner le Super Trofeo de Keplar pour s'échapper, mais ses efforts seront rendus plus compliqués grâce à son rival du lycée et à sa relation avec son ex-petite amie.Red Goes Faster sortira sur le Nintendo eShop pour Nintendo Switch dans le monde entier en 2024. On attend de voir clairement sur pièce, chat échaudé craint l'eau froide depuis l'affaire Project Cars. En voici le teaser :