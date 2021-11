News The Legend of Zelda : Ocarina of time (N64)

Le code du jeu Zelda 64 a fait l'objet d'une rétro-ingénierie réussie, rendant possibles les mods et les portages C’est un joli travail de la part de passionnés qui a permis de décompiler 100% du code du jeu Legend Of Zelda Ocarina of Time. Si la méthode est légale, proposer un portage sur PC ou d’autres plateformes ne le sera plus. News

Nintendo Life et videogameschronicle annoncent une grosse nouvelle, qui fera briller les yeux des programmeurs et des fans de retrogaming. Un groupe de fans connu sous le nom de " Zelda Reverse Engineering Team " (ZRET) aurait réussi à faire de l'ingénierie inverse sur " 100% " du code de The Legend of Zelda : Ocarina of Time. Ce qui a pour effet d'"ouvrir les portes" à des mods, des hacks et même des ports du classique de la Nintendo 64.