Le puzzle game Shovel Knight Pocket Dungeon sera lancé le 13 décembre sur PS4, PC Steam et Switch

Lancé à 19,99 $ sur chacune des trois plateformes (prix similaire en euros), le spin-off présenté lors d'un Nintendo Indie World proposera aux joueurs un gameplay Match 3 où les joueurs devront se frayer un chemin à travers des blocs qui tombent en incarnant l'un des dix héros de l'univers Shovel Knight.



Pocket Dungeon recevra trois extensions DLC au cours de l'année prochaine et de plus amples détails seront fournis dans un avenir très proche. Au niveau musicale, on devrait retrouver Jake Kaufman pour nous proposer une nouvelle bande originale.