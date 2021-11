La guerre Sony / Nintendo sur le front mobile va reprendre et Sony semble préparer un curieux périphérique

Si Nintendo a réussi son arrivée sur le marché mobile avec un succès inégale (et toujours dans l'optique d'attirer les joueurs vers sa console Switch), Sony Interactive Entertainment semble bien décidé à se faire une place au soleil sur ce créneau, après avoir annoncé depuis plusieurs mois son intention de porter certains titres sur le marché mobile. ceci n'est pas surprenant, le marché mobile continue à grignoter des parts au niveau mondial.



Sony semble avoir fait breveter une sorte de manette proche de la DualShock 4 de la PS4 pour les jeux mobiles. Le brevet, qui a été publié cette semaine par la division japonaise de SIE, décrit un système permettant de jouer à des jeux sur un appareil couplé à deux poignées de contrôleur avec un réglage de l'inclinaison.

VGC précise que selon le brevet, les dessins inclus du dispositif omettent "une partie de tige qui peut être inclinée par l'utilisateur, et détecter la direction d'inclinaison et la quantité d'inclinaison de la partie de tige."







On conçoit assez vite l'usage de ce dispositif de contrôle enchâssant un smartphone pour jouer à des jeux PlayStation via Remote Play ou via le cloud, de la même manière que les poignées de manettes tierces peuvent actuellement être utilisées pour jouer à des jeux Xbox en streaming. Rappelons que les manettes de PlayStation sont déjà compatibles avec les appareils mobiles via Bluetooth.



Nous avons réfléchi à la façon dont les joueurs apprécient notre contenu et nous avons connu un certain succès en expérimentant des jeux et des applications mobiles pour offrir un plus grand choix aux joueurs", a-t-il déclaré. "Le mobile n'est qu'un des domaines que nous explorons pour toucher des millions de joueurs au-delà de nos plateformes.

PlayStation dispose d'un énorme catalogue de propriétés intellectuelles diverses qui peuvent être adaptées aux jeux sur smartphone et compléter nos jeux AAA ou nos jeux en direct. Nous explorons le marché du mobile avec de merveilleuses franchises PlayStation, alors restez à l'écoute.

Parmi les premières annonce, WipEout Rush verra l'arrivée de la célèbre franchise de course sous la forme d'un nouveau jeu mobile, prévu pour une sortie sur iOS et Android début 2022. WipEout Rush est un jeu de course basé sur des cartes, avec une campagne solo et 60 vaisseaux issus des jeux originaux.



On imagine que Nintendo va observer l'arrivée de Sony sur le marché et son éventuel succès.







Des informations qui prennent sens après les annonces récentes de Sony pour jalonner leur arrivée avec force sur le marché mobile. Ainsi en octobre dernier, Sony Interactive Entertainment a nommé l'ancien patron du contenu d'Apple Arcade, Nicola Sebastiani, à la tête des opérations mobiles de l'entreprise, suite à des offres d'emploi indiquant qu'elle ouvrait une nouvelle unité commerciale pour adapter ses " franchises les plus populaires " aux mobiles.Le mois suivant, le patron de PlayStation, Jim Ryan, a confirmé que le détenteur de la plateforme prévoyait d'adapter certaines de ses "propriétés intellectuelles emblématiques" au mobile au cours de son exercice commercial actuel, qui se terminera en mars 2022.