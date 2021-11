Le fabricant Playmaji ajoute un module d'émulation N64 à sa solution Polymega

La Nintendo 64 est sur le point de recevoir un nouveau support d'émulation via le fabricant de Polymega, Playmaji. Une console rétro modulaire qui a connu quelques allongements de délai depuis sa présentation de départ et dont les premiers exemplaires sont arrivés aux domiciles des heureux acheteurs courant septembre dernier. La suite des envois devrait se poursuivre progressivement jusqu'au début de l'année 2022, le fabricant n'ayant pas été épargné par la pénurie de certains composants sur le marché actuellement et les difficultés de livraison.



Désormais, la société Playmaji peut se concentrer sur de nouvelles extensions. Rappelons que la Polymega couvre déjà les plateformes NES, Mega Drive, Super Nintendo, PC Engine, Neo-Geo CD, Playstation et Saturn à ce jour. Nous vous renvoyons pour cela vers notre précédent billet sur ce sujet. C'est désormais la Nintendo 64 qui est ciblée avec un module dédié (EM05) et sa propre manette dotée d'un bouton d'accès à l'interface reprenant les grandes lignes de la Tribute64 (notons que la manette a été développée en partenariat avec Retro-Bit).





La Tribute64 est probablement la meilleure manette N64 tierce sur le marché aujourd'hui, et le nouveau pack-in RC05 Ultra Retro Controller est essentiellement une nouvelle version "filaire" de la manette sans fil Tribute64, reliftée par nous. Vous remarquerez également que notre version de la manette possède un bouton 'SELECT', ce qui n'existe sur aucune manette N64. C'est pour que vous puissiez jouer à d'autres systèmes sur Polymega en utilisant la RC05. Nous ferons en sorte que cela se traduise par une expérience de manette analogique pour Sega Saturn, afin que vous puissiez jouer à des jeux comme Burning Rangers et Nights Into Dreams avec elle, et bien plus encore. C'est un plaisir de travailler avec Retro-Bit, et nous nous sommes rencontrés plusieurs fois avant cette collaboration pour discuter des opportunités entre nos équipes. Nous sommes donc heureux que cette collaboration ait abouti, et je ne serais pas surpris de voir d'autres collaborations entre nous à l'avenir.





Vous pourrez également utiliser vos contrôleurs d'origine ainsi que vos cartouches.

Si d'autres modules sont envisagés dans le futur pour couvrir d'autres plateformes, le PDG et cofondateur Bryan Bernal indique auprès de Nintendo Life avoir reçu énormément de demandes pour la Nintendo 64, ce qui l'a donc placée en priorité des actions de la société pour les prochains mois.

Il n'existe pratiquement aucune autre option pour jouer légalement à la bibliothèque de la N64, en dehors du matériel d'origine, c'est donc un choix évident pour nous, a déclaré Bernal.

Cette demande forte autour de la Nintendo 64 accompagne également le vent de déception de nombreux joueurs après avoir découvert l'offre payante Expansion Pack que Nintendo a proposé à son abonnement en ligne Nintendo Switch Online. Des critiques continuent à poindre des problèmes d'émulations et les regrets tournent sur des fonctionnalités non prises en charge.





Près de 400 jeux sont sortis sur la N64, toutes régions confondues. Même si Nintendo voulait essayer de prendre en charge tous les jeux sur son service, ce serait une entreprise très difficile et ils ne seraient probablement pas en mesure d'obtenir les droits de tous les jeux N64 sous format numérique. L'offre Expansion Pack a cependant fait grand bruit car on vise déjà 10 à 20% de jeux pris en charge parmi les plus populaires.







Avec la Polymega, il ne faudra pas s'attendre à du 100% de fonctionnement au départ. Selon M Bernal, "au moins 90 % des jeux N64 fonctionneraient " parfaitement ou presque parfaitement " sur Polymega lorsque le module sera lancé, et que ce chiffre augmentera " probablement " grâce aux mises à jour du système.







A vrai dire, nous n'aimons pas particulièrement l'aspect HD et il est propice aux bugs involontaires - d'où la raison pour laquelle nous ne le supportons pas sur les autres consoles que Polymega supporte, comme la Sega Saturn et la PS1. Au lieu de cela, nous concentrons nos efforts sur les filtres d'affichage virtuel qui recréent authentiquement l'aspect des téléviseurs classiques et lissent les irrégularités de manière significative, comme ils étaient censés le faire. Polymega propose actuellement certains des meilleurs effets de scanline disponibles sur le marché, ainsi qu'une courbure de type CRT, ce qui améliore considérablement l'effet. Honnêtement, il y a des moments où j'ai l'impression de regarder l'écran d'une borne d'arcade en jouant à des jeux - ce qui, à notre avis, est la façon dont ils étaient censés avoir l'air et comment ils étaient censés être joués.





Autant dire que ces affirmations vont être testées très vite dès que le module sera disponible courant 2022. Pour le moment, le prix et la date de sortie n'ont pas été divulgués même si jusqu'à présent les différents modules déjà mis sur le marché tournent aux alentours de 80 $ chacun.



M. Bernal a déclaré que la société prévoit d'autres modules, dont certains "ne sont pas directement liés aux consoles de jeu (comme NES, SNES, etc.) mais améliorent l'expérience de jeu sur Polymega".



En outre, M. Bernal indique que Playmaji est "assez avancé" dans son projet d'ouvrir une boutique numérique permettant de vendre des copies téléchargeables de jeux pour les plates-formes prises en charge par la Polymega, et qu'un pole interne de développement et d'édition prévoit de produire du contenu original exclusif pour le système. Des annonces intéressantes que vont scruter tous les amateurs de retrogaming.





Pour les possesseurs de la console, un récent patch a été déployée le 22 novembre 2021. La mise à jour du système v1.1.17 apporte les modifications suivantes :



- L'écran des paramètres de stockage vous permet désormais de visualiser le contenu installé sur chaque périphérique de stockage.

- Le filtre "Installé" dans la vue en grille trie désormais vos jeux par emplacement d'installation. Tous les jeux collectés, mais non installés, apparaissent dans la section "Non installé".

- Correction d'un problème où certains jeux plantaient au chargement pour PS1 et Saturn.

- Réduction significative de l'utilisation des ressources pour les patchs XDELTA.

- Légère augmentation de la vitesse d'application des correctifs XDELTA.







Jetez un coup d'oeil à la vidéo partagée par Nintendo Life qui a eu le plaisir de pouvoir prendre en main la console. Retrouver toute l'interview exclusive sur leur site