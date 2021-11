Le Nintendo Magazine 2021 collection hiver est disponible au Japon

Le "Nintendo Magazine 2021 Hiver" est désormais distribué gratuitement chez tous les détaillants de jeux vidéo au Japon. Il présente comme à son habitude les derniers titres à destination de la Nintendo Switch et revient sur des titres classiques. Ce magazine est gratuit (cela reste un support publicitaire) et il est rapidement en rupture de stock chez de nombreux détaillants. Heureusement, une édition numérique est également disponible, surtout en cette période de pandémie où tout le monde ne peut pas se déplacer facilement.

Dans ce quatrième numéro, Mario Party Superstars et Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante sont à l'honneur. Mais dans les 100 pages du magazine, vous pourrez découvrir de nombreuses autres propositions et faire votre liste de Noël sans difficulté. On notera sur la couverture un sympathique Pikachu portant un chapeau tandis que la quatrième de couverture est un calendrier Pokémon original.