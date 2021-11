[Eco de la semaine] Activision-Blizzard : Xbox, Nintendo et PlayStation se mêlent de l'affaire, de nouveaux rachats prévus par Embracer

Activision-Blizzard : le dossier se complexifie avec l’intervention de Nintendo, PlayStation et Xbox

Galerie images 23/11/2021

Chaque entreprise du secteur doit créer un environnement où chacun est respecté et traité sur un pied d’égalité, et où tous comprennent les conséquences d’un manquement à cette règle.

“Nous respectons tous les commentaires de nos précieux partenaires et nous nous engageons à veiller à ce que notre culture et notre cadre de travail soient sûrs, diversifiés et inclusifs.”



Puis il parle au nom de Bobby Kotick : “Tous ceux qui doutent de ma détermination (à faire de l'entreprise) le lieu de travail le plus accueillant et le plus inclusif possible ne se rendent pas compte à quel point ces questions sont importantes pour moi”

Embracer Group a encore faim et prévoit de nombreux rachats

Galerie images 23/11/2021

Nous prévoyons de réaliser un nombre similaire d'acquisitions au cours des douze prochains mois. Nous avons actuellement un large éventail de processus et de dialogues en cours, y compris un bon nombre de contrats d'exclusivités signés

En bref cette semaine :

Galerie images 23/11/2021

Plus le temps avance et plus la situation se complexifie au sein d’Activision-Blizzard. Depuis le procès intenté par l’Etat de Californie en juillet dernier, les déboires s'enchaînent et la situation devient de plus en plus complexe. Désormais, on apprend que Bobby Kotick, PDG du groupe, aurait été informé de la situation depuis plusieurs années sans jamais avoir agi pour l’endiguer ni même en informer le conseil d’administration.Suite à la publication de cette enquête, plus de 1 750 (9 500 employés) ont déjà signé une pétition réclamant son départ. Jim Ryan (Sony), Phil Spencer (Xbox) et enfin Doug Bowser (Nintendo of America) se sont exprimés chacun à leur manière.Jim Ryan fut le premier d’entre eux à s’exprimer avec un mail interne où se dit “écoeuré et franchement abasourdi” puis Phil Spencer a pris la parole déclarant réévaluer leur relation avec le groupe avec de possibles répercussions dans le futur. Enfin, Doug Bowser a lui aussi contacté directement la firme au même titre que l’ESA (équivalent du SELL aux USA). Suite à ces discours, un porte-parole d’Activision-Blizzard s’est exprimé auprès de Bloomberg.Outre Xbox, il y a un autre acteur scandinave beaucoup moins connu qui effectue depuis des années des rachats aux sommes de plus en plus conséquentes, Embracer Group, qui possède plus de 86 studios (dont Saber Interactive, THQ Nordic ou encore Koch Media) dans le monde.Face à un Ubisoft en mauvaise phase, l’entreprise suédoise est devenue le premier acteur vidéoludique d’Europe et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, loin de là.Embracer annonce de ce fait avoir pas moins de 25 jeux AAA (dont le reboot de Saints Row et Tyna Tyna’s Wonderland) en cours de développement et une trentaine de rachat prévus.- En France, Call of Duty Vanguard (PS4) est la meilleure vente de la semaine 45. Il est suivi par Forza Horizon 5, Mario Party Superstars, FIFA 22 (PS4) et enfin Call of Duty Vanguard (PS5).- Au Japon, Shin Megami Tensei V est la meilleure vente de la semaine de sa sortie (143 247), suivi de Mario Party Superstars (45 045), Dragon Quest X: Tensei no Eiyuu-tachi Online sur Switch (22 702), Ring Fit Adventure (12 921) et Dragon Quest X (11 791) sur PS4. Niveau hardware, la Switch (46 547), la Switch OLED (23 708) et la Switch Lite (17 012) dominent encore le classement. Sega et Capcom annonce un partenariat autour de Monster Hunter Rise . En effet, le hérisson bleu débarque dans l’action-RPG de Capcom. Le contenu de cette collaboration sera disponible dès vendredi dans le jeu.- Ed Sheeran a commencé sa tournée dans Pokémon Go depuis le 22 novembre (hier). L'auteur compositeur interprète avoue être un amateur de l'univers Pokémon, plus particulièrement de Carapuce. Tous les détails dans cette actualité. - Tout comme Embracer, Tencent continue d’investir, en particulier en Occident . La firme chinoise devient de ce fait actionnaire minoritaire au sein de Playtonic, à qui l’on doit les jeux Yooka-Laylee. Le studio va profiter de ce financement pour agrandir ses effectifs occupés sur de nombreux projets.- Une nouvelle fois, Reggie-Fils Aime, ex-président de Nintendo of America, sera à nouveau dans le jury des Game Awards cette année . Une révélation faite sur son compte twitter.- Ubisoft ouvre un quatrième studio au Québec (Sherbrooke). D’ici 2030, il devrait se composer dans 250 employés. La société emploie actuellement plus de 5000 personnes au Québec et 20 000 dans le monde.- MiHoYo (Genshin Impact) s’étend au Canada après le Japon, la Corée du Sud, Singapour, les Etats-Unis et la Chine (siège social de la firme). Elle vient ainsi d’ouvrir un studio à Montréal affecté au développement d’un jeu nouveau d’action-aventure AAA.