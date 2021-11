Ed Sheeran vous donne rendez-vous dans Pokémon Go à partir du 22 novembre

Belle surprise que nous propose Pokémon Go avec le lancement de ses premiers concerts virtuels au sein de son application. On connaissait le principe sous Fornite, The Pokémon Company tente l'expérience avec la star britannique Ed Sheeran.





Alors que son dernier album Equals vient de sortir, le chanteur a enregistré une vidéo intégrant plusieurs de ses chansons bien connues de ses précédents albums ainsi que de son dernier album. Nous en connaissons les titres de quelques-unes, les autres seront des surprises :

« Perfect »

« Bad Habits »

« Overpass Graffiti »

« Thinking Out Loud »

« First Times »

« Shivers »



Overpass Graffiti sera joué tous les soirs dans Pokémon GO du lundi 22 novembre 2021 au mardi 30 novembre 2021.



Pour visionner ce concert virtuel, il faudra lancer l'application et consulter les actualités à partir du lundi 22 novembre 2021 à 11 h PST (GMT -8) (ce qui nous donne 20h pour la France).

Dans le cadre de cette collaboration, une performance spéciale d'Ed Sheeran sera disponible dans Pokémon GO. Vous pourrez accéder à la performance via les actualités en jeu à partir du lundi 22 novembre 2021, à 20 h CET.



Notez la date ! — Pokémon GO France (@PokemonGOfr) November 18, 2021

Comme Carapuce est son Pokémon fétiche et qu'Ed Sheeran choisit toujours le starter Eau quand il lance un jeu de la franchise, les starters de type Eau présents dans le jeu seront mis à l'honneur : vous devriez donc croiser plus souvent à l'état sauvage pendant l'événement : Kaiminus, Gobou, Tiplouf, Moustillon, et avec beaucoup de chance Carapuce portant des lunettes de soleil ainsi que Grenousse. Tout ce petit monde pourra aussi apparaître en version chromatique.





Un nouveau code de jeu gratuit a été dévoilé :



Outre le sweatshirt Equals pour votre avatar avec le code spécial ( a utilisé avant le 30 novembre sinon il expirera), il est évoqué une récompense encore inconnue en prenant une photo par jour en jeu durant l'événement, des stickers Eau en faisant tourner des PokéStops, en ouvrant des cadeaux, et en les achetant dans la Boutique.





Coffret événement gratuit et unique : un module de leurre, 20 Pokéballs, 10 Baies Framby et 10 Baies Nanana.

Le coffret suivant sera également disponible dans la boutique tout au long de l’événement.Coffret événement gratuit et unique : un module de leurre, 20 Pokéballs, 10 Baies Framby et 10 Baies Nanana.





Rappels des codes encore fonctionnels pour Pokémon Go :







E9K4SY77F5623 10x PokeBalls

KUAXZBJUTP3B7 1 x Casquette et 1 x Tee-shirt Samsung pour votre avatar

LRQEV2VZ59UDA 1 x Masque et 2 x Veste Verizon pour votre avatar







Tentez également durant l’événement de rentrer ce code 4SQS6N359Y7NPCUW pour recevoir un objet exclusif pour votre avatar. Si vous êtes sur Android, ouvrez l’application Pokémon Go, appuyez sur le bouton du menu (l’icône PokeBall), appuyez sur Boutique, puis faites glisser vers le bas pour pouvoir introduire votre code.





Si vous êtes sur Apple, il faut passer par la page dédiée . (à condition d'avoir un compte Google, Facebook ou Niantic Kids).





Source : Pokémon Go