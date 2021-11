Rappel : 21 novembre 2021 - Journée des communautés Pokémon Go et infos sur celle de décembre

Elle commencera à 11h ce dimanche jusqu'à 17h (heures françaises) : bienvenue dans l'opération mensuel Pokémon Go. Un graphique pour comprendre ce qui sera disponible.





N'oublions pas au passage l'heure vedette Ouisticram, qui se déroulera mardi 23 novembre 2021 de 18h à 19h.

Mais à peine devrons-nous programmer sur nos tablettes cet événement que nous avons déjà à noter celle du mois de décembre, qui clôturera l'année 2021.

Journée Communauté de décembre





Bonus d’événement













PX de capture x2









Bonus spéciaux





Du vendredi 17 décembre 2021, à 13h00, heure locale, au dimanche 19 décembre 2021, à 23h59, heure locale.



Pour célébrer le dernier événement Journée Communauté de l’année, deux bonus supplémentaires seront disponibles tout le week-end.







Icône Échange

25 % de réduction du coût en Poussière Étoile pour les échanges







Icône Échange

1 échange spécial supplémentaire par jour





Extension du stockage de Pokémon et du sac d’objets Pour vous aider à vous préparer au plus grand événement Journée Communauté de l'année, la capacité maximale d'extension du stockage de Pokémon et du sac d'objets sera augmentée ! N'hésitez pas à acheter des extensions de sac d’objets et de stockage de Pokémon dans la boutique pour pouvoir stocker plus de Poké Balls et tous les Pokémon que vous allez attraper pendant l'événement Journée Communauté de décembre !



Plafond d'extension du stockage de Pokémon : 5 000 -> 5 500

Plafond d'extension du sac d’objets : 4 000 -> 4 500



Ce changement prendra effet le jeudi 16 décembre 2021 à 22h CET (13h PST).



Rencontres sauvages

Les Pokémon vedettes des événements Journée Communauté de 2021 suivants apparaîtront plus souvent dans la nature. Tous les Pokémon ci-dessous seront également attirés par l'encens et et les leurres quel que soit le jour.

Apparition plus fréquente le samedi 18 décembre

Machoc, Rosélia, Tylton, Griknot, Vipélierre, Passerouge





Apparition plus fréquente le dimanche 19 décembre Évoli, Skelénox, Lixy, Gruikui, Moustillon





Si vous attrapez un Évoli au cours de l'événement, il connaîtra Dernier Recours

Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique !







Lots événementiels Disponible du vendredi 17 décembre 2021 à 19h CET (10h PST) au lundi 20 décembre 2021 à 19h CET (10h PST)



Il y aura une Boîte Journée Communauté spéciale à achat unique disponible pour 1 280 PokéPièces, comprenant 50 Hyper Balls, six Morceaux d’Étoile, une CT Attaque Immédiate d'élite et une CT Attaque Chargée d’élite.

30 Hyper Balls seront disponibles gratuitement dans la boutique. N’hésitez pas à venir les chercher pendant l’événement !



Source : Pokémon Go





Samedi 18 décembre 2021, de 11h à 17h, heure locale Dimanche 19 décembre 2021, de 11h à 17h, heure localeLes Encens activés pendant l'événement dureront trois heuresLes Modules Leurre activés pendant l'événement dureront trois heuresDistance d'éclosion divisée par 2 lorsque les Œufs sont placés dans un Incubateur au cours de cet événementPoussière Étoile de capture x2