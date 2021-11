Mario Kart Live: Home Circuit revient d'outre-tombe

- La Luigi Cup a été ajoutée au mode Grand Prix. Remplissez certaines quêtes dans la Luigi Cup pour acquérir deux nouveaux environnements et trois nouveaux types de portes à utiliser dans la création de parcours.

- Le POLTERGUST G-00 et le SPOOKY HORN ont été ajoutés à la personnalisation des karts dans le jeu. Obtenez-les en remplissant certaines conditions dans la Luigi Cup.

- La course de relais a été ajoutée au mode multijoueur. Il s'agit d'un mode coopératif où jusqu'à quatre joueurs se relaient au volant d'un kart, en incarnant la princesse Peach, Toad, Yoshi, et Mario / Luigi (selon le kart utilisé) contre Bowser Jr. et les Koopalings.

- Il faut suffisamment de manettes pour correspondre au nombre de joueurs pour jouer à Relay Race.

- L'écran partagé a été ajouté au mode multijoueur. Connectez deux karts à une console Nintendo Switch, pour jouer ensemble en même temps. Le flux vidéo des karts sera divisé sur l'écran, permettant d'afficher deux flux en même temps.

- Pour jouer en écran partagé, il faut deux karts et deux manettes Joy-Con ou Pro.

Mario Kart Live: Home Circuit - Version 2.0 Update Trailer - Nintendo Switch 18/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo vient de sortir une nouvelle mise à jour pour Mario Kart Live: Home Circuit. Le jeu passe de ce fait à la version 2.0.0, qui apporte des fonctionnalités très attendues (un an après tout de même) et quelques ajustements pour améliorer l'expérience de jeu.Voici donc la liste des ajouts réalisés avec cette nouvelle mise à jour :Le contenu de cette mise à jour est bien évidemment gratuit. Si vous ne possédez pas le jeu, on vous invite à lire le test du jeu pour savoir ce que vaut réellement le Mario Kart made in house de Nintendo.Source : Gematsu