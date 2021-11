BloodRayne 1 and 2 ReVamped disponibles sur Switch

Caractéristique du premier titre :

À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, Rayne a été recrutée comme agent de la Brimstone Society - une fraternité top secrète qui traque et détruit les menaces surnaturelles pour l'humanité. Rayne se lance dans deux missions à cinq ans d'intervalle, s'avérant être liées par un même homme sinistre. Ce dernier parcourt le monde entier à la recherche de puissantes reliques occultes, qui permettront au Troisième Reich d'assouvir sa soif de domination.

Ce jeu de tir frénétique et sanglant a révélé au monde une femme fatal emblématique : la dhampir Rayne. Celle-ci combat d'horribles créatures et des hordes de soldats avec un éventail de capacités vampiriques et d'armes puissantes. Taillez et tirez sur vos ennemis entre deux acrobaties dans les marais de Louisiane, les profondeurs caverneuses d'une mine en Argentine et un château allemand en ruines. Découvrez les origines de Rayne à travers ses premières missions pour la Brimstone Society dans cette version améliorée du classique de l'action et de l'horreur.

• Imprégnez-vous de l'atmosphère avec des effets de reflet, d'eau, de brume et d'ombres.

Interface et texte en français, prévoyez 6916 MB d'espace mémoire pour l'accueillir.



BloodRayne: ReVamped Nintendo Switch Gameplay 19/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Caractéristiques du seconde titre

Rayne est une dhampir, née de l'union contre-nature d'un vampire et d'un humain. Son héritage mixte lui confère des pouvoirs vampiriques et une résistance supérieure à la lumière du soleil et à l'eau, mais la condamne à toujours avoir soif de sang. Elle a vaincu d'innombrables monstres, humains ou démoniaques, mais elle doit maintenant faire face à son combat le plus personnel. Rayne doit traquer ses propres frères et sœurs, qui se sont unis et ont juré de perpétuer l'héritage de leur père en créant une nouvelle ère de suprématie vampirique dans laquelle les humains ne sont que du bétail.

BloodRayne est de retour avec de nouveaux mouvements acrobatiques, des glissements de rails, des combats rapides à l'arme blanche et à l'arme à feu et des coups de grâce. Utilisez les pouvoirs de Rayne, comme la perception dilatée, pour accumuler des points dans le système d'enchaînement, dans cette suite brutalement satisfaisante de la série emblématique.

• Imprégnez-vous de l'atmosphère avec des éclairages, des ombres, des textures et des reflets améliorés.

Interface et texte en français, prévoyez cependant 13186 MB d'espace mémoire pour l'accueillir.



BloodRayne 2: ReVamped Nintendo Switch Gameplay 19/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Source des vidéos : Nintendo Everything



