Treasures of the Aegean, un jeu d'aventure au style très BD qui intrigue

Actuellement proposé à 17,99 € au lieu de 19,99 € sur l'eShop jusqu'au 25 novembre 2021; Treasures of the Aegean verra la sortie d'une édition physique cette semaine. L'édition collector à 49,99 € (disponibilité Amazon et normalement dans les espaces Leclerc, à condition qu'ils se mettent d'accord sur leurs fiches de présentation qui évoque l'édition standard) regroupe le jeu, une carte en tissu, la BO du jeu sur CD et un artbook style « comics ». L'édition standard contenant uniquement le jeu sera disponible à 39,99 €.

Développé par Undercoders et publié par Numskull games, Treasures of the Aegean est un jeu de plates-formes d'exploration en 2D, que les développeurs décrivent comme un thriller d'action historique, et qui visuellement (ainsi qu'au niveau de sa narration) s'appuie sur le découpage et l'esthétisme d'une bonne bande-dessinée. Les auteurs reconnaissent aux-mêmes avoir été marqués par les aventures de Tintin et Astérix.



Vous incarnez Marie Taylor, une chasseuse de trésors et ancien soldat hautement qualifié qui n'a rien à envier à Lara Croft. Elle a rejoint son ami archéologue, James Andrew, pour des vacances sur la pittoresque île grecque de Santorin. Un lieu choisi avec soin par son ami, toujours en quête de nouveaux trésors, car il est fasciné par l'ancienne civilisation minoenne, disparue il y a des milliers d'années et qui semblait si en avance sur son temps. En effet, en 1639 avant J.-C., une puissante explosion a dévasté la civilisation Minoenne en faisant disparaître notamment le cœur d'origine de cet empire : l'île volcanique de Théra.

Alors que tous deux profitent de leurs vacances, un énorme tremblement de terre secoue l'île, et une grande île volcanique surgit de la mer. James sait immédiatement qu'il s'agit de l'emplacement de la civilisation minoenne perdue et n'a aucun mal à convaincre Marie de monter dans son hélicoptère branlant pour qu'elle puisse sauter en parachute sur la nouvelle masse terrestre et commencer à fouiller l'île à la recherche de butin.



Timing, précision et résolution d'énigmes. Embarquez pour une aventure riche en action dans laquelle vous pratiquerez le parkour pour vous adapter aux différents terrains, tous plus ardus les uns que les autres. Bravez des pentes escarpées, escaladez des parois vertigineuses, surmontez des obstacles, balancez-vous à des lianes et franchissez de profonds ravins pour explorer un monde ouvert dessiné à la main. Dans chaque recoin de l'île se cache un artéfact, un indice, ou encore une partie de l'énigme que vous devrez résoudre afin de sauver le monde du désastre.

Concernant vos allers-retours sur l'île, pas de crainte de répétition, James vous dépose toujours à un endroit différent. L’île semble très grande et variée, avec de nombreux chemins différents. Tout cela semble donc extrêmement convaincant sur le papier et il nous tarde de prendre en main ce titre indépendant très prometteur.





Même si les captures d'écrans sont en anglais, pas de panique, le jeu gère l'affichage en français. Si vous souhaitez le prendre en version dématérialisée, préparez une place de 1326 Mo pour l'accueillir. L'édition physique sera disponible à compter du 26 novembre 2021.



Treasures of the Aegean - Launch Trailer 21/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube





Mixant gameplay à la Metroid et mécanique Roguelite, Treasures of the Aegean semble visuellement réussi. A chaque fois que vous vous rendez sur l'île pour effectuer des recherches et découvertes, James vous appellera via votre talkie-walkie pour vous mettre en garde sur l'instablité de l'île et qu'il vient vous chercher. Alors que vous repartez de cette île, celle-ci entre en éruption explosive cataclysmique, détruisant tout. Fin de votre aventure. Du moins de votre boucle, car vous allez recommencer l'aventure en sachant désormais que votre temps est compté et vous repartez explorer l'île avant l'explosion, les yeux rivés sur le compteur qui vous indique l'heure fatidique. Le principe du roguelite est conservé puisqu'à la fin de chaque boucle explosion, vous conservez tous les trésors que vous avez trouvé, ainsi que toutes les informations que vous avez recueillies, le tout étant consigné dans votre bloc-notes et sur la tablette tactile que vous portez sur vous. Cela inclut une carte qui se remplit partiellement au fur et à mesure de votre exploration. Les segments partiellement remplis le seront entièrement une fois la boucle terminée. Si au départ la boucle ne vous laisse qu'environ 13 minutes, peu à peu le temps alloué s'allonge. Avouons que c'est un gameplay très intéressant.Entre les différentes boucles, vous obtiendrez quelques bribes d'histoire sur différents personnages, notamment d'anciens rivaux, avec parfois de petits segments jouables plaçant Marie dans des situations épiques.