Tencent prend une participation minoritaire au sein de Playtonic

Le développeur de Yooka-Laylee, Playtonic, a annoncé qu'il avait vendu une participation minoritaire à Tencent. Playtonic ne passe donc pas sous contrôle du géant chinois, mais c'est un partenariat financier qui va permettre à l'équipe de développement de se réorganiser et ainsi de pouvoir travailler plus efficacement sur ses nouveaux titres.





Grâce à l'appui financier de Tencent, Playtonic va poursuivre son recrutement tout en conservant le contrôle créatif total de ses propriétés intellectuelle.



Il y a six ans, nous avons construit une fusée cool et excitante, nous avons fixé un cap que nous pensons être juste et excitant. Nous sommes ravis que Tencent soit d'accord avec ce cap et qu'il ait fourni du carburant pour fusée afin d'étendre la portée de notre mission ! Le compte à rebours jusqu'à aujourd'hui a inclus (une profonde inspiration)... notre Kickstarter pour Yooka-Laylee qui a battu tous les records, la poursuite des aventures du duo de copains avec le jeu acclamé Yooka-Laylee and the Impossible Lair, la création de Playtonic Friends et le lancement réussi de ses trois premiers titres - BPM : Bullets Per Minute, A Little Golf Journey et Demon Turf, en signant 3 autres beautés incroyables avec Lil Gator Game (sortie prévue en 2022), Victory Heat Rally et Blossom Tales 2 - The Minotaur Prince, tout en restant cool (demandez à nos parents) ! MAIS, avec l'aide de Tencent, nous pouvons augmenter l'échelle et accélérer les projets super-excitants et super-secrets que nous avons gardés près de nos coffres à trésors aussi... les choses vont devenir Bat Ship Crazy au cours des prochaines années ! S'il vous plaît, imaginez un emoji clin d'œil tout de suite. Les équipes de développement internes restent très occupées et sont impatientes d'en dire plus sur tous les projets, y compris 'T... [le papier du fax s'est épuisé, désolé].



Playtonic Friends Presents: A Little Golf Journey Accolades Trailer 21/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube Playtonic Friends Presents: Demon Turf Accolades Trailer 21/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les titres arrivant en 2022



Playtonic Friends Present: Victory Heat Rally 21/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube Playtonic Friends Presents: Lil Gator Game 21/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Playtonic Friends Presents: Blossom Tales 2: The Minotaur Prince 21/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Il nous faudra donc patienter pour connaître leurs prochains projets en nous laissant sur la faim avec cette note d'humour, mais on apprend cependant que Danny Spiteri, un ancien de Raw Fury et de Team17, a rejoint la société en tant que responsable de l'édition. Cela va permettre de dégager du temps pour le chef de studio Gavin Price et le producteur exécutif Andy Wilson afin qu'ils consacrent plus de temps aux aspects du développement. A suivre !





Source : Playtonic PR.