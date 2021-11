Le jeu d'action et de stratégie Armed to the Gears arrive sur Switch cette semaine

Il sort en cette fin de semaine et pourra intéresser de nombreux fans de stratégie. Armed to the Gears vous place dans la gestion de mechs pour aller pourfendre vos adversaires et capturer leurs bases. De votre côté, vous allez bâtir vos propres défenses et équipements pour protéger votre camp. Attention les illustrations visuelles proviennent de la version PC, il faudra se contenter de la vidéo pour avoir une idée de la version Switch.







Dans un futur dystopique où un régime totalitaire domine le monde (influence très troisième Reich si vous jetez un coup d'oeil sur les bannières visibles dans les quelques captures d'écran partagées par les développeurs) et asservit des milliards de personnes, une résistance souterraine d'ingénieurs se bat pour la liberté. Contrôlez un robot de classe infanterie piraté et retournez l'une de ces puissantes machines de guerre contre ses créateurs.



Caractéristiques principales



- Jouez à une campagne complète - débloquez de nouvelles armes puissantes, des tourelles, des drones et des améliorations, et faites appel à un soutien aérien dans 8 missions uniques.

- Équipez vous de plusieurs types d'armes : mitrailleuses, lasers, canons à plasma, lance-grenades et lance-missiles.



- Gérez l'atelier de votre base principale entre les missions pour acheter des pièces, des munitions et du carburant pour votre Mech.

- Affrontez des vagues de cyborgs ennemis, de mutants, de drones de guerre, d'infanterie robotique et de dangereux méchas géants.





Armed to the Gears est également disponible sur PC Steam. Voyons en vidéo ce que cela nous donne :



Armed to the Gears || Nintendo Switch Trailer 22/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On perd semble-t-il de la finesse dans les graphismes et surtout dans les environnements des maps autour de vous. Dommage car l'action semble assez intéressante et pour un titre ne coûtant pas très cher sur PC, on aurait pu avoir un hit au tarif mesuré. A surveiller donc, on vous tiendra au courant si on arrive à mettre la main dessus pour un petit test. Le tarif de la version Switch devrait être connue dans les prochaines heures.