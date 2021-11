Les retours techniques de GTA Trilogy sur Switch

Attendue avec une ferveur immense et une grosse appréhension tout de même, les portages consoles de cette trilogie mythique ont fait quelque peu tousser face à de nombreux aspects clairement inachevés de ces trois titres. Alors si les consoles Sony et Xbox ont été à la peine au niveau de ses remasters, que dire de la version Switch ?





Rockstar a présenté ses excuses face au fiasco de ce lancement (car même la version PC retouchée possède des bugs importants) et a remis en ligne les versions d'origine de chaque jeu, un comble tout de même. On avoue qu'on ne comprend pas trop cette précipitation à sortir coute que coute une compilation où des tests sommaires internes devaient montrer obligatoirement des bugs à foison. L'image de Rockstar est clairement écornée et les acheteurs font clairement grise mine.





La Saga Grand Theft Auto et les jeux qui la composent sont spéciaux pour nous comme pour les fans autour du monde. La version remasterisée de ces jeux cultes n’a pas atteint le niveau de qualité que nous attendions, ni le niveau de qualité que les fans attendaient. Nous avons des actions en cours pour répondre aux problèmes techniques, et pour améliorer chaque jeu, dès maintenant. Avec les nouvelles mises à jour, les jeux atteindront le niveau de qualité qu’ils méritent d’atteindre. Nous allons remettre sur le Rockstar Store les versions PC classiques de Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto : Vice City, et Grand Theft Auto : San Andreas sous forme de pack. De plus, toutes les personnes ayant acheté Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition pour PC recevront gratuitement ces versions classiques dans leur bibliothèque Rockstar Games Launcher.





Cette réponse s'adresse donc pour le moment aux possesseurs de la version PC, mais quid des mécontentements des possesseurs des versions consoles ? Rockstar a indiqué avoir reçu une volée de bois vert sur les réseaux sociaux, certains développeurs ayant été clairement harcelés. Pour apaiser tout cela, Rockstar demande un peu de patience pour pouvoir corriger le tir plus sereinement.





Nous sommes peinés par le fait que des membres de nos équipes de développement sont harcelés sur les réseaux sociaux. Nous demandons à notre communauté de bien vouloir rester polie en attendant la sortie des prochaines mises à jour, et pendant que nous travaillons sur les problèmes du jeu.

La version Switch étant le parent pauvre niveau développement, voici le retour de Digital Foundry sur ce portage. Les techniciens rappellent quelques points clés à connaître avant les résultats de leur analyse technique.





Pour Vice City, l'IA a été améliorées et les personnages ont bénéficié d'effet de lissage supplémentaire de leur modèle volumétrique pour les rendre plus cartoonesques. Ils apparaissent ainsi un peu moins anguleux et un peu plus détaillés même si le charisme de certaines têtes bien connus des fans en a pris un gros coup. Des améliorations visuelles sont bien présentes. Cependant, on note quelques gros ratés comme l'animation des sourcils pas du tout crédibles, semblant bouger tout seuls et des animations autour des téléphones complètement ratées. On notera aussi des bégaiements réguliers dans la démarche des PNJ ou des problèmes d'animation du squelette, leur conférant une démarche parfois très élastique.





Pour San Andreas, changement au niveau des couleurs par rapport à la version originale qui n'a pas fait que des heureux. Les problèmes visuelles sont similaires à celles de Vice City. On peut certes voir plus facilement l'ensemble du monde grâce à l'atténuation du brouillard mais cela fait ressortir d'autant plus les limites visuelles, avec l'eau coupée de manière brutale au niveau de la ligne d'horizon, un effet de pluie loupé. Les fautes d'orthographe sont nombreuses et certaines illustrations pèchent sérieusement par manque de lisibilité.







Quand on sait que la version Switch est dépourvue des nouvelles textures haute résolution, d'effet d'ombres au niveau des éclairages, n'a pas de flou de mouvement lors des phases d'action et est grevée des cartographie intérieure de certains bâtiments, cela commence à faire beaucoup. Un champ de vision réduit en particulier sur l'affichage des autres véhicules sur la route, une résolution de 648p lorsque la console est placée dans sa station d'accueil (autant dire que le rendu sur télé n'est vraiment pas terrible), une résolution qui descend autour de 504p en mode portable pour l'épisode San Andreas, et 600p toujours en nomade pour Vice City, on est clairement dans un portage qui sacrifie beaucoup trop d'éléments pour les fans qui espéraient bien mieux pour des jeux si anciens.





Même si le taux de rafraichissement ciblé sur Switch pour Vice City et San Andreas est de 30 fps, on en est clairement loin en de nombreuses occasions. Des ralentissements notables sont aperçus dans les deux titres (parfois on chute à 20% de la vitesse ordinaire), donnant une cadence déplorable aux deux titres dès lors que l'on sort des phases à l'arrêt ou des mouvements lents.





Soyons clairs, en l'état, la version Switch n'a aucun intérêt tellement elle est faillible techniquement. On veut bien admettre que la Switch n'est pas une foudre de guerre, mais proposer un portage aussi peu optimisé (ou donnant clairement cette impression), ce n'est pas possible.





Grand Theft Auto Vice City + San Andreas Definitive Editions - PS5 vs Xbox Series X/S Tested! 22/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une énorme déception donc et on émet un sérieux doute sur la possibilité de corriger suffisamment les jeux sur Switch pour les rendre acceptables. Mais ce qui nous chagrine le plus, c'est que l'ensemble des plateformes est frappé de bugs très importants (gestion des collisions etc...) qui présentent au final cette Definitive Edition comme moins bonne que l'originale. D'où cette question : pourquoi ce projet si c'est pour se manquer à ce point ? Seul bonheur, les jeux sont moins punitifs avec un meilleur système de progression et les gunfights restent toujours bons malgré certains malgré certaines raideurs. Les fans pleurent la disparition de certaines options et des musiques cultes associés à certains personnages.





On peut craindre beaucoup pour GTA VI, qui sera probablement une tuerie visuelle sur une machine qui vous coutera les deux reins et votre foie mais seront-ils capables de le faire tourner à peu près correctement sur un PC Moyen ? On va laisser rebondir les développeurs quelque temps (et on se doute que notre camarade Boris suivra les arrivées des différents patches avec attention), mais à quoi bon tester un jeu dont les seules promesses se trouvent liées à d'hypothétiques patches à venir. Les joueurs investissent dans des jeux pour pouvoir y jouer dès le départ et non pour pouvoir espérer y jouer dans des conditions potables plusieurs mois après sa sortie. Si vous possédez le jeu, courrez télécharger la mise à jour 1.0.2. Pour les autres, on vous conseille de vous abstenir pour le moment, attendez que les développeurs aient fini d'apporter les nombreuses corrections pour voir si cette compilation vaut le coup. N'oublions pas que pour télécharger tout cela (y compris si vous possédez une édition physique), il va falloir prendre votre mal en patience.