Le CEO de Nintendo of America réagit à la situation au sein d'Activision-Blizzard

Comme vous tous, j'ai suivi les derniers développements concernant Activision Blizzard et les rapports en cours sur le harcèlement sexuel et la toxicité au sein de l'entreprise. [...] Je trouve ces témoignages affligeants et dérangeants. Ils vont à l'encontre de mes valeurs et des croyances, valeurs et politiques de Nintendo.

Chaque entreprise du secteur doit créer un environnement où chacun est respecté et traité sur un pied d'égalité, et où tous comprennent les conséquences d'un manquement à cette règle.

L'éditeur américain Activision Blizzard est dans la tourmente depuis quelques semaines en raison de plaintes liées à des pratiques a priori largement répandues de harcèlement moral au sein de l'entreprise. Le Président de Nintendo of America, Doug Bowser, a adressé un email à l'ensemble des collaborateurs de NOA, y compris aux équipes de Retro Studios et de Next Level Games, pour dénoncer la pratique et prendre position, en interne, sur le sujet.Activision-Blizzard est actuellement au coeur d'une tourmente qui pourrait conduire le PDG actuel, Robert Kotick, à démissionner si malheureusement, la culture apparemment bien ancrée dans l'entreprise ne change pas très rapidement. Il faut dire que rien ne va plus pour l'éditeur des jeux Call of Duty ou World of Warcraft notamment, suite à plusieurs plaintes pour harcèlement et même pour viol : déjà 20 personnes ont été remerciées suite à divers signalements internes, une autre vingtaine de personnes a fait l'objet de mesures disciplinaires.Bobby Kotick est accusé d'avoir cherché à étouffer l'affaire selon un article du Wall Street Journal . En découvrant la situation, des débrayages ont été organisés dans les studios du groupe, et plusieurs éditeurs se sont exprimés plus ou moins publiquement sur le sujet. Par la voix de son PDG, Doug Bowser, c'est dans un email interne que Doug Bowser a pris position Sans entrer dans le détail des mesures prises au sein de Nintendo pour prévenir ce genre de situation, Doug Bowser explique dans son email que Nintendo a pris contact avec Activision-Blizzard, mais aussi avec l'ESA (l'Entertainment Software Association, équivalent américain du SELL français, le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs).Nintendo n'a pas souhaité s'exprimer plus sur cette situation, confirmant toutefois la véracité du mail du CEO de NOA.