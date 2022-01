Test d’Armed to the gears : pas cher mais pas grand chose

Une jouabilité simple et sans histoire

Un peu plus d’histoire peut-être ?

Vous incarnez un pilote de mecha dans un univers futuriste. Le scénario est optionnel pour ne pas dire complètement inexistant. Mais ce n’est pas le plus important ici. ATTG propose plutôt de l’action.C’est un jeu de tir et tactique d’après sa définition. Cependant manette en main, oui pour la première et non pour la deuxième. Disons qu’il s’agit plutôt d’un jeu de tir isométrique avec des mécaniques de tower defense. Clairement, on fonce dans le tas et on détruit tout ce qui bouge ou pas. Où est la stratégie dans tout ça ?La prise en main laisse un peu perplexe au départ, notamment le système de visée. Dieu merci il y a un tutoriel pour comprendre les commandes. Une fois assimilées, diriger le robot est très simple. Il y a un bouton pour tirer à volonté. Ici pas de munition, il y a la place une jauge de surchauffe. Si l’arme est trop chaude, elle s’enraye jusqu’au refroidissement total.Avec un autre bouton, le mecha tire ses missiles qui eux sont limités et doivent être réapprovisionnés. Avec le joystick gauche, on se déplace et avec le droit on vise. En appuyant sur L3, le robot va plus vite en utilisant du fuel. Dernière mécanique importante, le bouton A sert à ouvrir le menu des tourelles afin de les placer sur le terrain. C’est le seul aspect tower defense.On le répète, le scénario est vraiment en option et cela se ressent tellement sur le contenu. En un mot : creux. Il y a huit missions et elles sont toutes identiques. Le but est de capturer toutes les bases adverses. Le déroulement est très basique.On avance, on tire sur tout, les ennemis et les bâtiments qui font apparaître les forces adverses. Arrivé sur la zone de capture, on déploie les tourelles. Cependant si vous avez détruit toutes les structures adverses sur votre chemin, il y a peu de risque que la base soit volée. Surtout que les ennemis avancent toujours en direction des bases, donc il est très aisé de deviner leur direction. Pour couronner le tout, ils n’offrent aucune résistance et c’est à peine s’ils vous agressent.