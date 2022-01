Test de Buissons : cachons-nous dans les bois…

La Switch, terre d'accueil des party games indépendants

Un party game gazeux

Des visuels au top, un contenu un peu léger

Buissons - Steam Trailer 01/01/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Grâce aux progrès technologiques, la scène indépendante a pris son envol il y a déjà plus de dix ans mais sa relation avec Nintendo n'a pas toujours été facile. Depuis la Wii U mais surtout la Switch, les choses sont plus simples et Nintendo accompagne même certains studios pour que tous les grands titres indépendants finissent par arriver sur la console hybride.Mais revenons à notre sujet d'aujourd'hui : le jeu Buissons, développé par Géraud Zucchini, alias Doc Geraud. Plus d’un an de travail a été nécessaire pour développer ce jeu sorti au départ sur PC via notamment la plateforme Steam. Doc Geraud a mis en avant le développement du jeu sur YouTube et nous vous invitons à aller voir sa chaîne si vous êtes curieux d’en connaître davantage sur comment est développé un jeu indépendant.Sa sortie sur Switch était demandée par les abonnés de Doc Geraud puisque le genre party game se prête particulièrement à la console et de nombreux jeux indépendants ont connu un beau succès sur la console, même plusieurs années après leur sortie originelle : Towerfall, Hidden in Plain Sight, Keep Talking and Nobody Explodes… il y en a tellement !Son adaptation sur Nintendo Switch, nous la devons à Seaven Studio qui a travaillé à l'adaptation de plusieurs jeux Switch, notamment A Normal Lost Phone, d'un autre studio indépendant français.Commençons par le commencement : qu’est-ce que Buissons exactement ? Buissons, est tout simplement un jeu de cache-cache en multijoueur (exclusivement local). Jouable de 2 jusqu’à 4, chaque joueur y incarne un buisson. Votre objectif : se fondre au maximum dans le décor pour ne pas se faire remarquer des autres joueurs et du chasseur (incarné par un ordinateur) et être le dernier à survivre.Les phases de jour, où tout l'écran est visible, et les phases de nuit, où vous devez vous déplacer à l'aveugle, s'enchaînent dans Buissons. Le but est tout d'abord d'identifier ses adversaires, avant de s'en rapprocher pour les éliminer.Les éléments de la nature viendront perturber votre stratégie : des oiseaux viendront se poser sur les joueurs qui se déplacent le moins. La foudre éliminera des éléments du décors où vous souhaiteriez vous cacher... mais vous disposerez d'une arme pour vous défendre de vos adversaires : votre pet !Une arme létale à un coup ! Ce pet vous permettra de venir à bout de vos adversaires : de jour, comme de nuit ! Attention cependant à ne pas vous faire remarquer du chasseur qui ne vous le pardonnera pas !Le point fort de Buissons est vraiment la direction artistique du jeu qui est au centre du gameplay avec 4 décors qui font varier l’écosystème de la nature et les différents pièges qui viendront perturber votre affrontement : les oiseaux, la foudre, la glace qui vous fera glisser… il vous faudra vous méfier de tout !L'ambiance est très réussie et participe au fun du jeu. Le contenu de la forêt est généré de façon procédurale et selon un paramètre qui permet de définir la densité du décor : plutôt vide ou plutôt riche pour avoir un maximum de cachettes possibles.Cependant, la variété des décors reste relativement léger pour permettre au jeu d'avoir une réelle profondeur même pour un jeu multijoueur à l'esprit léger. Nous aurions aimé retrouver un ou deux modes de jeu supplémentaires, avec par exemple la possibilité d'incarner le chasseur à un moment. Buissons reste malgré tout une expérience sympathique en guise d'apéro dans une soirée entre amis, surtout pour un prix très raisonnable.