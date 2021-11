Reggie Fils-Aimé sera aux Game Awards cette année encore

Par Taranzagolor

L’année dernière, Reggie fils-aimé avait participé à la mise en place des Game Awards, aux côtés de Geoff Keighley. Cette année encore, il semblerait que l’ex-président de Nintendo of America sera de la partie, comme il le laisse entendre dans un tweet posté sur son compte Twitter.



On devrait donc revoir Reggie le 10 décembre à l’occasion des Game Awards 2021. En attendant la révélation de la liste des jeux nommés ce soir à 18h, on peut donc se réjouir d’apprendre la nouvelle de sa présence.



Notez que durant cette soirée annuelle, en plus d'élire les meilleurs jeux de l'année 2021, une quarantaine de jeux devraient être annoncés et de nombreux autres titres très attendus devraient être présents lors de cette soirée.