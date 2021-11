ZELDA - LE JARDIN ET LE MONDE en librairie le 3 décembre

La maison d'édition française Façonnage vient d'annoncer la sortie de son quatrième volume au sein de sa jeune collection, et c'est un titre qui devrait séduire les amateurs de jeux vidéo, avec un ouvrage décryptant le monde à travers l'histoire de la pop culture Zelda : Le Jardin et le Monde. C'est le premier essai graphique consacré à la saga de Nintendo et le Japon. Le livre sera disponible en librairie à compter du 3 décembre 2021. Une belle occasion de célébrer ar le biais de ce regarde décalé les 35 ans de la franchise Zelda.







Depuis sa création en 1986, The Legend of Zelda s’est imposé comme l’un des jeux vidéo les plus populaires de tous les temps. En puisant une part de son inspiration dans l’art des jardins japonais, la saga culte de Nintendo a bâti un univers sophistiqué dont la mythologie se déploie dans des architectures aussi limpides que complexes. Avec Le Jardin et le Monde, Victor Moisan jette un regard inédit sur cette grande épopée vidéoludique devenue une référence majeure du récit d’aventure. Retraçant le fil de sa création à la manière d’un recueil illustré sur la construction d’un monde, ses résonances culturelles, sa philosophie et sa poétique, il raconte aussi comment Ocarina of Time, premier épisode en 3D, a initié un certain âge moderne du jeu en monde ouvert, naturaliste et immersif, où le joueur devient un promeneur au centre d’un inépuisable jardin persistant.

Composé d’une soixantaine de dessins, esquisses, plans, tous réalisés pour cette édition par Alex Chauvel, Le Jardin et le Monde a été conçu comme un ouvrage singulier qui, tout en revisitant intégralement l’imaginaire et l’esthétique de The Legend of Zelda, tente d’en restituer l’essence et la poésie. Évoquant autant le guide de voyage, le carnet de croquis qu'une forme d’art naïf emprunt d'ésotérisme. il s'inscrit dans une certaine tradition du récit illustré, parsemé d'images à la fois familières et étranges.

Quelques informations concernant les caractéristiques du livre et les auteurs de ce volume, qui sera disponible pour la somme de 20 €, d'une taille de 130 x 195 x 15 mm et comportant 248 pages. Notez la tranche colorée bien verte et l'impression en bichromie ! Vous pourrez l'obtenir en librairie, Fnac et sur divers sites.





- Près de cinquante illustrations et dessins exclusifs conçus pour le livre

- Neuf plans des donjons d’Ocarina of Time, entièrement réinterprétés

- Photographies originales, prises dans les plus illustres jardins de Kyoto

- Illustration originale de couverture

- Couverture rabat dépliable laissant apparaître l’illustration en intégralité sur les deux côtés du livre.

- Tapisserie Triforce en deuxième de couverture, spécialement conçue par notre directeur artistique, Sylvain Levrouw

- Sous-couverture imprimée Pantone sur papier 180g

- Impression bicolore Pantone vert fluo avec Color Library pour un rendu unique conférant au livre un graphisme pop

- Tranche colorée Pantone fluo

- Papier de qualité (Munken Lynx et Munken Print White)

- 240 pages

Alex Chauvel (illustrations) : Alex Chauvel est auteur de bande dessinée et illustrateur. Il a notamment signé Toutes les mers par temps calme (Polystyrène, 2016), Todd le géant s’est fait voler son slip (The Hoochie Coochie, 2017) et les illustrations de Retour à Movieland (2020 - Hachette Heroes - textes de David Honnorat).



ZELDA - LE JARDIN ET LE MONDE - Trailer KissKissBankBank 17/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

A noter que cet ouvrage a fait l'objet d'un financement participatif via KissKissBankBank, une entreprise de financement collaboratif fondée en France en mars 2010 par Ombline Le Lasseur, Vincent Ricordeau et Adrien Aumont, sur le modèle de Kickstarter.





Puisant abondamment dans la culture japonaise, l’art de ses jardins, le récit d’aventure, l’histoire de Zelda, du jeu vidéo ou du cinéma, Victor Moisan nous propose ainsi de redécouvrir cette saga légendaire tout en ouvrant à une réflexion sur les mondes ouverts. S'appuyant sur des références inédites et croisant des influences parfois étonnantes, il mêle l'expérience du joueur à une fine analyse de tout ce qui compose l'imaginaire, la conception et l'esthétique de Zelda. Composé de trois grandes parties, elles-mêmes entrecoupées par trois carnets noirs incluant les neuf donjons d’Ocarina of Time, pierre angulaire de la saga, Le Jardin et le Monde plonge le lecteur dans un univers fascinant et intrigant, ponctué de photographies prises par l'auteur à Kyoto. Sa ville, et aussi celle de Nintendo.

Il fallait naturellement un livre qui soit à l’image du jeu, de son univers et de ses sources d’inspiration, tout en étant singulier, personnel, différent des précédents ouvrages autour de Zelda. C'est pourquoi nous avons imaginé quelque chose de libre mais qui résonne avec la saga ; quelque chose qui tout en s'inspirant d'une certaine tradition littéraire, évoque aussi la dimension abstraite et énigmatique du jeu vidéo des premiers temps. Contenant près de soixante dessins, esquisses, plans, tous imaginés et réalisés pour cette édition par Alex Chauvel, Le Jardin et le Monde renoue ainsi avec le récit illustré et le carnet de voyage. Il est le résultat d’une collaboration unique qui nous invite à regarder Zelda sous un autre angle, pour mieux en comprendre les origines.

Accessible autant aux joueurs qu’aux lecteurs intéressés par les grands noms du jeu vidéo ou par la culture japonaise ; idéal pour tous ceux cherchant à mieux appréhender la singularité d’un médium à travers l’un de ses titres les plus emblématiques, Le Jardin et le Monde est un livre d'un nouveau genre, à la fois monographie et passionnant hommage à l'une des pièces maitresses de la culture moderne.





Victor Moisan (texte et photos) : Victor Moisan a publié de nombreux textes sur le cinéma et le jeu vidéo pour Carbone, Games, JV, Merlanfrit, Gamekult, Chronic’art et Le Monde. Il est l’auteur de La Saga Yakuza : jeu vidéo japonais au présent (Third Éditions, 2020).