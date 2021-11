eShop : le retour des Cyber-Offres avec plus de 1000 jeux à prix réduit

Du 18 au 30 novembre, les cyber-offres feront leur retour sur le Nintendo eShop à l’heure du BlackFriday. En plus des promotions mises en place par Tom Nook dans Animal Crossing: New Horizons , l’eShop apporte lui aussi son lot de promotions avec plus de 1 000 jeux à prix réduits.Parmi les plus alléchantes, on retrouve Cities Skyline à -75%, Mortal Kombat 11 à -55%, Dragon Quest XI S et The Witcher III à -50%, Tony Hawks Pro Staker 1 + 2 à -45% ou encore Ori and the Will of the Wisps et Crash Bandicoot 4: It’s About Time à -40%.Si vous souhaitez être mis au courant des dernières promotions eShop, PN vous propose de retrouver les dernières réductions de l’eShop sur notre canal #eshop-promos du serveur Discord de Puissance Nintendo où notre bot Wario Promo vous propose de retrouver les dernières promotions de la plateforme.