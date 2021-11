Une démo pour Cérébrale Académie : bataille de méninges

Cérébrale Académie : bataille de méninges - Sortie le 3 décembre ! (Nintendo Switch) 17/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Alors que le jeu devrait sortir le 3 décembre prochain, Cérébrale Académie : bataille de méninges dispose dès maintenant d'une démo gratuite sur l'eShop. Il est donc possible de s'essayer d'ores-et-déjà au seul jeu de Nintendo annoncé pour sortir en décembre suite au report d'Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp au printemps 2022.Cette démo donne ainsi accès au mode Entraînement et à une série de casse-tête séparés en trois catégories : Perception, Identification et Maths. Il sera aussi possible de jouer en multijoueur à l'échelle locale sur votre console, de 1 à 4 joueurs.Le jeu complet pour sa part donnera accès à d'autres catégories : Mémoire et Analyse, et d'autres modes. Qu'il s'agisse du multijoueur, le mode bataille fantôme (un mode multijoueur classé en ligne).