Death's Gambit: Afterlife, une édition physique exclusive à la Switch

Galerie images 16/11/2021

Metroidvania très réussi d’abord sorti sur PC (Steam) et PS4, puis porté sur Switch avec de nombreux ajouts doublant la durée de vie, déjà très conséquente, du jeu, Death’s Gambit: Afterlife disposera sous peu d’une version physique.Microïds et Meridiem Games annoncent s’associer pour proposer une version physique exclusive au sol européen, à venir durant le 1er trimestre 2022. Cette version physique contiendra également un fourreau spécial, un artbook et un double-poster, comme vous pourrez le voir sur ce visuel fourni par l’éditeur :En attendant sa sortie physique annoncée entre janvier et le 1er avril 2022, Death’s Gambit: Afterlife est toujours disponible sur l’eShop au prix de 19,99 €.