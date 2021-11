[Eco de la semaine] Bilan fiscal PlayStation et Tencent, record de vente pour Metroid et rachat de Weta Digital par Unity

PlayStation et Tencent : l’heure des chiffres pour les deux géants asiatiques

Au cours du troisième trimestre, Internet, y compris l'industrie nationale des jeux, et certaines catégories d'annonceurs, se sont adaptés aux nouveaux développements réglementaires et macroéconomiques. Nous adoptons de manière proactive le nouvel environnement réglementaire qui, selon nous, devrait contribuer à une voie de développement plus durable pour l'industrie. Sur le marché national des jeux, nos efforts de pointe pour nous conformer pleinement aux nouvelles réglementations ont considérablement réduit le temps de jeu et les dépenses des mineurs, favorisant un environnement de jeu plus sain.

Metroid Dread : un record de vente pour sa sortie le mois dernier

Unity s’offre Weta Digital pour la modique somme de 1,6 milliard de dollars

Lors du lancement de la PS5, Sony avait affirmé deux objectifs : celui de vendre plus de 10 millions de PS5 en 1 an (atteint en juillet) et celui de vendre 16 millions de console sur l’exercice fiscal 2021-2022. Selon Bloomberg, celui-ci est revu à la baisse, passant à 15 millions de consoles. Notons que la firme de Tokyo cède également les droits exclusifs d’une de ses licences, The Tomorrow Children, à Q-Games (Star Fox 3D, Pixeljunk), développeur du jeu.A lire aussi : [Eco de la semaine] Activision-Blizzard, Electronic Arts, Take-Two Interactive : des résultats contrastés entre records et reports Côté Tencent, la société chinoise continue de croître malgré les restrictions de plus en plus nombreuses imposées par Pékin au marché du jeu vidéo comme au groupe en son ensemble. Ainsi, les ventes de Tencent de 20% à l'international et de 5% en Chine. Tencent réalise ainsi un chiffre d’affaires de 1,5 milliards d’euros, une performance notamment motivée par Valorant, Clash of Clans, League of Legends, Honor of Kings, Call of Duty : Mobile et Moonlight Blade Mobile.Enfin, la firme Shenzhen annonce avoir fait ses petites courses en rachetant 90% du capital de Wake Up Interactive (Ninjala, Travis Strikes Again : No More Heroes). Le montant total de la transaction s’élève à 38,5 millions d’euros.Au cumul des ventes sur les sols nippons et américains, Metroid Dread a d’ores-et-déjà passé le million de ventes, une performance rare pour la série et le genre des Metroidvania en général. Pour revenir à sa performance aux USA, la chasseuse de prime de la fédération a vendu 854 000 jeux durant le mois d’octobre, sans compter les ventes dématérialisées du titre.En complément : Metroid Dread réalise le meilleur démarrage de sa série aux Etats-Unis Metroid Dread se classe ainsi comme la 3e meilleure vente du mois, derrière Back 4 Blood de Warner Bros et Far Cry 6 d’Ubisoft, deux titres sortis eux aussi en début de mois. Pour compléter le top 5, Madden NFL 22 (Electronic Arts) paru en septembre et le jeu Demon Slayer, sorti lui aussi en octobre, vient compléter le classement. Tandis que Mario Party Superstars, sorti le 28 octobre, se classe au huitième rang.Pour ce qui est du marché des consoles, Nintendo reprend sa place de leader perdue momentanément en septembre pour la première fois depuis 33 mois, au profit de la PS5. Avec la sortie de la version OLED de la console, Nintendo se rattrape avec 711 000 consoles écoulées, dont 314 000 Switch OLED.Il y a quelques temps, Take-Two Interactive avait annoncé le rachat du studio français Dynamixyz derrière les effets spéciaux de films comme Avengers : Endgame et de jeux comme Red Dead Redemption 2.Désormais un autre grand nom des effets spéciaux et visuels vient d’être racheté : Weta Digital. La firme néo-zélandaise composée de 250 employés fusionne ainsi avec Unity, connu pour son célèbre moteur de jeu multiplateforme qui devrait grandement bénéficier du talent des développeurs de Weta au niveau de ses effets visuels.Jusqu’à maintenant, Weta Digital a fait ses preuves sur des chefs-d'oeuvres du 7e art à l’instar d’Avatar, Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, Game of Thrones, Le Monde de Narnia et de nombreux Marvels dont les récents Shang Chi et The Eternals.- Au Japon, Mario Party Superstars s’impose comme la meilleure vente de la semaine 44 avec 81 000 exemplaires écoulés. Call of Duty: Vanguard (PS4) suit de très loin la production de Nintendo avec 28 000 exemplaires écoulés et Danganronpa Decadence 20 000 exemplaires. Côté hardware, la Switch domine encore le classement (45 880), suivie par la Switch Lite (23 017) et la Switch OLED (21 620).- En France, Call of Duty: Vanguard domine le classement à l’occasion de sa sortie. Les versions PS5 et PS4 sont suivies par Mario Party Superstars. FIFA 22 (PS4) et Call of Duty: Vanguard (Xbox) complètent le classement.- Take-Two Interactive annonce le rachat du studio britannique Roll7. Le studio indépendant, à l’origine d’OlliOlli, jeu de skate en side-scrolling édité par Devolver Digital, va rapidement rejoindre la famille Private Division, filiale de Take-Two.- Fortnite multiplie les collaborations. Après Naruto cette semaine et League of Legends, Epic annonce une nouvelle collaboration avec… Disney ! En effet, Boba Feet et Fennec Shand, célèbres chasseurs de prime de l’univers Star Wars et protagonistes de la nouvelle série The Book of Boba Feet annoncée pour le 29 décembre, rejoindront le Battle Royal le jour de Noël.- Dans le genre Battle Royal, il n’y a pas que Fortnite qui fait parler de lui. NetEase Games annonce de ce fait que son jeu Naraka : Bladepoint s’est écoulé à plus de 6 millions d’exemplaires en seulement 3 mois de commercialisation dans le monde.- Il y a du mouvement chez Ubisoft. Dan Hay, producteur exécutif et directeur créatif de la série Far Cry vient de quitter pour des raisons personnelles (liées à un désaccord sur l'avenir de la série Far Cry avait ses supérieurs), sans annoncer où il se rendrait. Au même moment, Darby McDevitt, scénariste de nombreux opus Assassin’s Creed, annonce son retour au bercail après avoir quitté le groupe il y a quelques mois.- Toujours du côté d’Ubisoft mais au Canada cette fois-ci, la firme annonce que les employés d’Ubisoft Canada auront droit à 6 semaines de congés payés par an (contre 2 au minimum selon la législation canadienne) et les salaires de l’ensemble des employés seront eux aussi augmentés. Néanmoins, une bonne partie du personnel relève que cela ne résoudra pas le problème qui touche l’entreprise depuis 1 an alors que l’entreprise tente par tous les moyens de protéger ses dits “talents”.