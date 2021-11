Activision-Blizzard, Electronic Arts, Take-Two Interactive : des résultats contrastés entre records et reports

La situation au sein de l’entreprise a été très tendue tout au long de ce dernier trimestre, et pourtant Activision-Blizzard semble en bonne voie pour réaliser une nouvelle année record en termes de revenus. Avec un chiffre d’affaires de 1,7 milliard d’euros (+6,25%), un bénéfice opérationnel de 711 millions d’euros (+5,96%) et un bénéfice net de 551 millions d’euros (5,76%), toutes les entités principales du groupe, à savoir Activision (Call of Duty: Vanguard), Blizzard (Diablo II: Resurrected) et King (Candy Crush) augmentent toutes leur chiffre d’affaires de manière considérable.En revanche, les perspectives d’avenir ne sont pas aussi optimistes. Les nombreuses démissions et licenciements suite aux accusations de harcèlement et de discriminations au sein de la firme ont pour conséquence de multiples reports. Diablo IV et Overwatch 2 ne devraient ainsi pas pointer le bout de leur nez avant 2023 au mieux… mais c’est pour la bonne cause.Du côté de Take-Two, on nous annonce également un report, celui de Marvel's Midnight Suns à la seconde moitié de l’année prochaine, bien que les raisons de ce report soient probablement liées à la Covid. La principale information de ce bilan est surtout l’annulation d’un jeu en cours de développement depuis 2017 chez Hangar 13 (Mafia), avec pour nom de code “Volt ”, qui avait bénéficié d’un budget de développement de 45 millions d’euros.La firme britannique indique réaliser un chiffre d’affaires de 743 millions d’euros (+2,06%), avec un bénéfice opérationnel de 17,3 millions d’euros (-82,63%) et un bénéfice net de 8,9 millions d’euros (-89,65%). Heureusement pour le trimestre en cours, le groupe devrait se rattraper avec la sortie du jeu très attendu GTA: The Trilogy - The Definitive Edition le 11 novembre sur toutes les plateformes.Enfin du côté Redwood City, EA réalise une performance presque historique. Avec 1,57 milliard d’euros de chiffre d’affaires (+58,59%) et un bénéfice net de 253 millions d’euros (+59,12%), Electronic Arts réalise son deuxième meilleur second trimestre fiscal (juillet-septembre) de son histoire, marqué par quelques sorties comme F1 2021, UFC 4 et NFL 22.Après ces chiffres encourageants, EA se prépare désormais pour un troisième trimestre enthousiasmant avec les sorties notables de FIFA 22, NHL 22 et Battlefields 2042, de gros titres déjà sortis ou très attendus qui devraient gonfler les chiffres de l’entreprise.Après le raz-de-marée Animal Crossing l’an dernier, Nintendo constate une baisse logique de ses chiffres. Néanmoins à comparaison avec les années précédentes, la Switch continue de performer à merveille, ce qui influe également sur le chiffre d’affaires et les bénéfices de Nintendo. Plus de détails sont à découvrir sur le dossier analyse réalisé par Boris. Au niveau de ses ventes, la Switch a vendu 92,87 millions de consoles depuis son lancement et Mario Kart 8 Deluxe est devenu le troisième jeu le plus vendu de l'histoire la firme avec 38,7 millions d’unités vendues, derrière Super Mario Bros. (NES, 40,2 millions d’exemplaires) et Wii Sports (82,9 millions d’exemplaires), vendus en pack avec leur console respective dans certaines régions du monde. Notons également que le Nintendo Switch Online a plus de 32 millions d’abonnés.En complément : [PNCAST] Nintendo Switch OLED, Metroid Dread, Pack Additionnel NSO et résultats semestriels de Nintendo Enfin au sujet de ses prévisions de ventes, Nintendo revoit à la baisse ses objectifs, en raison des pénuries de composants l’ayant forcé à réduire de 10% la production de Switch. Désormais la firme de Kyoto table sur 24 millions de consoles et 190 millions de jeux vendus d’ici à la fin de l’année fiscale.Après l’annonce d’un partenariat avec Microsoft pour l’exploitation de ses serveurs cloud Microsoft Azure, SEGA est à nouveau à la Une de cette éco de la semaine. En effet, la société nippone annonce qu’elle prévoit d’investir jusqu’à 1 milliard d’euros pour un projet aux grandes ambitions.Ce plafond maximal est celui que le groupe Sega-sammy bloque pour le développement des jeux, incluant le rachat potentiel d’autres studios et le développement d’un titre aux grandes ambitions qui s’appuiera sur l’aspect communautaire et en ligne en touchant un public mondial avec l’exploitation totale de ses propriétés intellectuelles.Dans son rapport, Sega-sammy indique également qu’un nouveau rachat de studio serait très probable, en fonction de ce que les développeurs pourraient apporter à la firme dans ce projet.Notons que Sega possède plusieurs studios à travers le monde : Creative Assembly (Total War), Sports Interactive (Football Manager), Relic (Age of Empire IV), Atlus (Persona, Shin Megami Tensei V), Amplitude (Humankind) et Two Point (Two Point Hospital, Two Point Campus).- Mario Party Superstars cartonne en France. Meilleure vente de la semaine 43, il est poursuivi par FIFA 22 (PS4), Marvel’s Guardian of the Galaxy (PS5), Mario Kart 8 Deluxe et FIFA 22 (Switch).- Au Japon, Mario Party Superstars et Super Robot Wars 30 occupent les trois premières places du classement. Ils sont suivis par Fatal Frame: Maiden of Black Water, Tokimeki Memorial: Girl’s Side 4th Heart, Demon Slayer, Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe et Minecraft (Switch). Sur le marché des consoles, la Switch (33 848 consoles vendues) reprend le pas sur la Switch OLED (30 805 consoles vendues) alors que la PS5 se rapproche (20 105 consoles vendues) et met une bonne longueur sur la Switch Lite (10 150 consoles vendues).- Après l’annonce de son introduction future il y a quelques mois, Devolver Digital fait enfin son entrée à la bourse de Londres. A cette occasion, on apprend que le groupe chinois NetEase (7,97% du capital) et Sony Interactive Entertainment Europe (5,03% du capital) ont investi dans l’entreprise valorisée à 950 millions de dollars.- A l’occasion de son intronisation à la bourse de Londres, Devolver Digital indique avoir racheté Dodge Roll (Enter the Gungeon), Nerial (Reigns) et FireFly Studios (Stronghold), l’an dernier (en plus de Croteam). Notons également que depuis sa création en 2009, 90% des jeux sortis ont été rentables.- Déjà bien implanté sur le marché du PC Gaming avec son Epic Games Store, Epic Games signe un nouveau partenariat avec Riot Games (League of Legends). Désormais, toutes les productions Riot Games dans l’univers de League of Legends (LoL, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra) ainsi que le récent Valorant seront disponibles depuis l'Epic Games Store. Avec ceci, plusieurs personnages de LoL rejoindront sous peu le battle royal d’Epic Games en tant que skins.- Suite à la publication de son bilan fiscal la semaine dernière , Capcom a indiqué que Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruins s’est écoulé à 1,3 millions d’unités lors de ses deux premiers mois de commercialisation.- Le leader de la Team Xecuter (connue pour contourner les limites hardware des consoles et proposer des produits permettant d’émuler des jeux par exemple comme sur DS et 3DS), Gary Bowser, a été jugé et devra verser un total de 4,5 millions de dollars de dommages et intérêts à Nintendo suite à son procès. Une somme bien inférieure aux bénéfices qu’il a pu généré avec son activité. Tous les détails dans cette actualité.