La Switch en route vers le top 5 des consoles les plus vendues malgré prévisions en baisse

"La sortie en mars 2020 d'Animal Crossing : New Horizons a provoqué une augmentation significative des ventes de matériel et de logiciels, donc par rapport à la même période de l'année dernière, les ventes unitaires ont diminué pour le matériel et les logiciels.”

Une révision à la baisse des prévisions

La Switch vient de franchir le cap des 90 millions de ventes durant le dernier trimestre fiscal en date. Alors qu’il nous faudra attendre début 2021 pour découvrir si le succès a été au rendez-vous ou non lors du lancement de la Switch OLED, Nintendo indique avoir vendu pas moins de 92,87 millions de consoles au 30 septembre.Des ventes en nette baisse puisque la console s’est vendue à 3,83 millions d’unités cet été. A titre de comparaison, Nintendo avait vendu 4,45 millions de Switch d’avril à juin, soit une baisse de 34% par rapport à la même période l’an dernier. Entre avril et septembre, Nintendo a tout de même vendu 8,28 millions de Switch, dont 6,45 millions pour le modèle classique et 1,82 millions pour la Switch Lite.Nintendo explique que ses chiffres sont en baisse en raison des ventes inattendues d’Animal Crossing en 2020 qui, suite à un report annoncé en 2019, a bien profité de la pandémie pour faire gonfler les ventes de la Switch.Des chiffres convenables que certains concurrents aimeraient bien atteindre, mais qui ne suffisent pas à rassurer Nintendo. Comme une rumeur l’annonçait cette semaine , la société annonce revoir à la baisse ses objectifs, passant de 25,5 millions de consoles et 24 millions de consoles écoulées d’ici au 31 mars 2022. Big N justifie cette révision par la pénurie de composants empêchant la firme de produire autant de consoles que prévu.Toutefois, si Big N atteint ses objectifs, la Switch devrait faire partie du top 5 des consoles les plus vendues de tous les temps. Et pour cause, Nintendo espère vendre 15,72 millions de Switch d’ici à la fin de l’année fiscale, en sachant que la Wii et la PlayStation (première du nom) sont à moins de 10 millions de ventes de la Switch. La console de Nintendo occuperait donc la place de la première née de Sony selon un tel scénario.Cependant, il faudra ensuite attendre un peu plus longtemps avant de voir la Switch atteindre les ventes de la PS4 puisque, selon les chiffres actuels, la différence entre les deux consoles est de 23,73 millions d’exemplaires vendus.A lire aussi : Mise à jour des million-sellers de la Switch au 30 septembre 2021 Côté software, on nous annonce également une petite baisse. Désormais on ne table plus sur 200 millions de jeux vendus mais bien 190. En supposant que Nintendo atteindrait ses objectifs, cela porterait le total à plus de 770 millions de jeux vendus sur le système en 5 ans.Source : Nintendo Insider