GTA : The Trilogy - The Definitive Edition : premières captures d'écran sur Switch

GTA : The Trilogy - The Definitive Edition sera disponible le 11 novembre 2021 sur l'eShop et le 7 décembre sous forme physique, avec malheureusement une partie à télécharger obligatoirement. En effet, l'intégralité de la compilation tournant aux alentours de 25 Go, Rockstar n'a pas opté pour une cartouche de grande capacité comme avait pu le faire l'éditeur de The Witcher 3. Trop compliqué en ce moment et trop couteux. On ne sait pas encore avec précision le volume de données à charger mais selon votre installation, il va falloir être patient.



Même si les titres sont anciens, beaucoup se demandent si tout cela tournera correctement sur Nintendo Switch, en mode docké ou en version portable. Premières informations, GTA : The Trilogy - The Definitive Edition tournerait en 1080p lorsque votre console est posée dans sa station d'accueil. Une résolution donc tout à fait correct sur téléviseur donc, même si l'ancienneté de chaque épisode ne donnera pas dans la démonstration technologique. EN version portable, on serait en 720p, soit à nouveau le maximum permis par la console dans ce format.





La résolution est une chose, la fluidité en est une autre, on attend et on croise beaucoup les doigts sur cet aspect. Si le portage Switch bénéficie de certaines modifications dans les éclairages et la modélisation environnementale, on n'aura pas le droit aux textures hautes résolutions. Par contre, gestion tactile et visée gyroscopique seront présents et les joueurs de GTA V retrouveront certains automatismes qui ont été portés sur ces éditions refondues.





Pour la qualité des graphismes, voici quelques captures d'écran en provenance de l'édition Switch.













On note quelques effets de flou sur certaines textures et des couleurs adoucies. Mais prudence, des captures d'écran fixe ne rendent pas toujours justice à un titre qui peut se montrer très bon en mouvement. Cela ne doit être qu'une indication, avec comme premier constat un bel effort pour nous proposer cette trilogie sur Switch dans les meilleures conditions possibles. Boris a déjà révisé ses classiques et ronge son frein avant de s'élancer sur sa précommande de la série.





Source : rockstargames.com