Hideki Kamiya voudrait bien créer une suite à Okami

Quand je faisais Okami, je n'aurais jamais pensé que je quitterais Capcom pour travailler ailleurs. Okami a été construit sur plusieurs idées, et je me suis dit qu'en ce qui concerne les choses qui n'ont pas été retenues, puisque j'aurais probablement l'occasion de retravailler dessus, je pourrais préfigurer et développer certaines choses, les aborder dans une suite et répondre aux questions des joueurs tout en laissant entrevoir la fin de l'histoire. Lorsque l'on crée une nouvelle propriété intellectuelle, on a beaucoup d'idées à la mi-développement que l'on veut mettre en œuvre. Cependant, dans la dernière partie du développement, certaines de ces idées ne peuvent plus être mises en œuvre pour des raisons de système ou de calendrier. On commence alors à se dire : "Mettons dans une suite ce que nous n'avons pas pu faire cette fois-ci.

Dans Okami, tant pour l'histoire que pour les mécanismes de la Brosse céleste, nous avons discuté de la façon dont nous pourrions prendre le temps de les développer davantage dans une suite, afin de les rendre plus amusants et moins stressants. Nous voulions évidemment faire une suite. Finalement, les choses ont pris une autre tournure. Okami n'était pas un succès commercial à l'époque où nous l'avons sorti. Il ne s'est pas vendu à beaucoup d'exemplaires. Cependant, il est progressivement devenu un succès critique, accueilli positivement par de nombreuses personnes. Il a fini par toucher encore plus de monde avec la sortie d'Okami HD sur diverses plateformes. La base de joueurs s'est élargie et un plus grand nombre de personnes ont pu profiter du jeu.

En même temps, j'ai commencé à voir des gens poser des questions sur les points de l'intrigue que nous avions laissés en suspens, demandant une suite. Plus je vois ça, plus j'ai l'impression que c'est un travail que j'ai laissé inachevé. Il y a toujours cette partie de moi qui pense que je dois m'occuper de ça à un moment donné. Je veux le faire un jour.

Dans un article publié par la chaîne YouTube Cutscenes, le réalisateur Hideki Kamiya n'a pas parlé de sa sorcière Bayonetta, ni de son project G.G, mais d'un tout autre titre, célèbre, Okami. En effet, ce titre à la touche graphique singulière a marqué les esprits à son époque et son réalisateur au sein de Capcom était tout simplement Hideki Kamiya. Même si le réalisateur est parti depuis de nombreuses années pour aller fonder Platinum Games et nous faire saliver avec son troisième opus Bayonetta, il est intéressant de voir qu'il a toujours en tête l'espoir de voir une vraie suite pour Okami. Un message qui résonne avec intérêt par rapport à une autre main tendue autour de ce projet, celui de Ikumi Nakamura, l'artiste phare du premier opus, qui voulait relancer en 2020 Capcom pour lui demander de lancer Okami 2. L'artiste indiquait cette année-là que les chances de voir le projet aboutir étaient "assez élevées", et espérait même que le réalisateur culte du premier Okami, Hideki Kamiya, puisse revenir dans la partie. Alors même si la pandémie a bousculé ce beau projet, entendre aujourd'hui M Kamiya lui-même dire qu'il aimerait bien une suite à Okami ne doit pas tomber dans l'oreille d'un sourd.Voici ces propos au sein de la chaîne YouTube Cutscenes :Vous pouvez regarder la vidéo complète de Cutscenes ci-dessous dans laquelle Kamiya parle de son intérêt pour une suite d'Okami et d'autres aspects du jeu.Pour rappel, Okami est sorti sur PS2 en 2006, et pour nos consoles Nintendo sur Wii en 2008. Capcom a relancé une déclinaison HD sur Switch en 2018 très réussie. Si pour le moment un nouvel Okamo a été lancé sous la forme du titre Okamiden sur DS, ce n'était pas une suite directe et Hideki Kamiya n'était pas impliqué dans ce projet. Entendre désormais deux personnes phares du premier opus indiquer coup sur coup leur envie de se lancer dans la suite du jeu culte est très intéressant. On espère que Capcom saisira l'opportunité en rendant ce projet concret. A suivre ! Seul bémol, on ne voit pas trop comment Kamiya, ultra-booké pour le moment, pourrait se rendre disponible dans un bref délai pour se lancer lui-même dans ce projet.