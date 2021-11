World War Z : Switch vs. PS4, pas mal malgré les downgrades évidents

On ne va vendre le jeu par palette en faisant croire que vous aurez strictement la même chose visuellement parlant sur PS4 et sur Nintendo Switch. C'est impossible, on le sait tous, la console de Nintendo ne boxe pas dans la même catégorie de puissance que l'ancienne console de Sony, surtout en utilisation nomade.





Mais comme c'est Saber qui s'est chargé du portage et qu'ils nous ont tout de même agréablement surpris avec The Witcher 3 entre autre, on sait que l'on a des développeurs motivés qui vont user de toutes les astuces possibles pour rendre un travail propre, certes moins fins graphiquement et en profondeur de champ, mais tout de même largement jouable et digne d'intérêt, même en version portable.





Le test vidéo de Digital Foundry doit donc être envisagé dans cette optique : oui la version Switch est moins détaillée (surtout au niveau de l'arrière-plan), mais la dégradation visuelle n'est pas faite à la hache, le rendu reste tout de même bon. On peut donc avoir de bons espoirs d'avoir un titre qui tient la route y compris en jeu nomade.







World War Z | Switch VS PS4 | Graphics Comparison & FPS 11/08/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le jeu étant désormais disponible depuis le 2 novembre, les premiers retours commencent à tomber et ils vont globalement tous dans le même sens : c'est un sacré bon portage.